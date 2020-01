VIDEO: BCCI ने शेयर की द्रविड़ की बेस्ट पारी, लक्ष्मण ने कहा- मेरे प्यारे दोस्त...

नई दिल्ली: भारतीय क्रिकेट की ‘दीवार’ कहे जाने वाले राहुल द्रविड़ आज (11 जनवरी) को 48वां जन्मदिन मना रहे हैं. इंदौर में जन्मे राहुल द्रविड़ (Rahul Dravid) ने टीम इंडिया में आते ही अपनी खास शैली से सबको प्रभावित किया. वे उन चुनिंदा बल्लेबाजों में से एक हैं जिन्हें दबाव में खेलने में महारत हासिल थी. भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) से लेकर उनके साथी क्रिकेटरों और मौजूदा क्रिकेटरों ने राहुल द्रविड़ को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं. बीसीसीआई ने एक वीडियो शेयर कर लिखा, ‘Wishing The Wall...’

बीसीसीआई (BCCI) ने राहुल द्रविड़ को जन्मदिन की शुभकामना देते हुए एक वीडियो शेयर किया है. यह वीडियो राहुल द्रविड़ के सातवें वनडे शतक का है. राहुल ने इस मैच में 153 रन बनाए थे और सचिन तेंदुलकर के साथ 331 रन की साझेदारी की थी. राहुल द्रविड़ के नाम इंटरनेशनल क्रिकेट में 48 शतक दर्ज हैं.

बीसीसीआई ने वीडियो के साथ अपने कैप्शन में लिखा, ‘टीम इंडिया की दीवार, राहुल द्रविड़ को जन्मदिन की बहुत-बहुत शुभकामनाएं. टेस्ट मैचों में राहुल की पारियां तो यादगार हैं ही, लेकिन हमें लगता है कि न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे की उनकी यह पारी देखना अच्छा लगेगा.’ राहुल द्रविड़ एकमात्र खिलाड़ी हैं, जिन्होंने वनडे में 300 से अधिक रन की दो साझेदारियां की हैं. उन्होंने मार्च 2012 में क्रिकेट से संन्यास लिया था.



