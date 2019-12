VIDEO: सचिन की तलाश पूरी; आखिर मिल गया वो शख्स, जिसने बताई थी बैटिंग में कमी...

नई दिल्ली: क्रिकेट के ‘भगवान’ कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) की उस शख्स की तलाश पूरी हो गई है, जिसने कभी उनकी बैटिंग में कमी निकाली थी. मास्टर ब्लास्टर ने शनिवार (14 दिसंबर) को सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर कर इस खास शख्स की तलाश करने के लिए मदद मांगी थी. अब दोनों की जल्द ही मुलाकात हो सकती है.

सचिन तेंदुलकर ने अपने वीडियो में कहा, ‘यह चेन्नई की बात है. मैंने होटल में एक बार कॉफी मांगा. कुछ देर बाद एक व्यक्ति कॉफी लेकर आया. उसने कहा कि मैं आपसे क्रिकेट पर कुछ बात करना चाहता हूं. फिर उसने बताया कि जब मैं एल्बो गार्ड पहन कर बल्लेबाजी करता हूं तो मेरे बैट का स्विंग बदल जाता है.’ सचिन जिस शख्स की बात कर रहे हैं, उसका नाम गुरुप्रसाद है. पहले उसे वेटर समझा गया, लेकिन उसने बताया कि वह होटल में सिक्योरिटी गार्ड था.

सचिन तेंदुलकर अपने वीडियो में आगे कहते हैं, ‘मैंने इस विषय पर किसी से बात नहीं की थी. यह ऐसी बात थी, जो सिर्फ मुझे पता थी. लेकिन होटल के उस व्यक्ति ने कहा कि उसने मेरी बैटिंग बार-बार देखी है, जिससे उसे पता चला कि एल्बो गार्ड पहनने से मेरे बैट की स्विंग में बदलाव आता है. आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन मैंने इस बातचीत के बाद अपने एल्बो गार्ड को रीडिजाइन किया.’ सचिन ने इस वीडियो में कहा कि वे उस व्यक्ति से मिलना चाहते हैं. क्या कोई मदद कर सकता है.



Thank you Mr. Tendulkar for sharing your memorable encounter with our colleague during your stay in Chennai. We are proud of our associates who have imbibed the culture of Tajness. We have located him and would be delighted to connect the two of you for a meeting. pic.twitter.com/USvyW88BxY

— Taj Hotels (@TajHotels) December 15, 2019