T20 World Cup: वसीम जाफर ने भारत-पाकिस्तान की कमियां गिनाईं, पीएम के बहाने बातों ही बातों में लिए इंग्लैंड से मजे

Wasim Jaffer Tweet on Liz Truss: पूर्व भारतीय क्रिकेटर वसीम जाफर सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं. उनके ट्वीट कई बार वायरल होते हैं. मीम बनाने और उन्हें शेयर करने के मामले में भी वह काफी आगे रहते हैं. अब उन्होंने अपने एक ट्वीट से भारत और पाकिस्तान समेत कई टीमों की टी20 वर्ल्ड कप से पहले कमियां गिनाईं. उन्होंने इस दौरान बातों ही बातों में इंग्लैंड से मजे भी लिए.

भारत और पाकिस्तान की कमियां गिनाईं

वसीम जाफर ने टी20 वर्ल्ड कप में हिस्सा ले रही टीमों को लेकर समीक्षा की. उन्होंने सुपर-12 राउंड के मुकाबले शुरू होने से पहले भारत और पाकिस्तान समेत कुछ टीमों की खामियां बताईं. ट्वीट में उन्होंने लिखा कि भारत के पास 150 से अधिक की गति वाला गेंदबाज नहीं है तो पाकिस्तान के पास कोई मैच फिनिश करने वाला बल्लेबाज नहीं है. उन्होंने आगे लिखा कि न्यूजीलैंड का रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया में अच्छा नहीं रहा है, वहीं श्रीलंका के पास अनुभवी टीम नहीं है.

इंग्लैंड से लिए मजे

वसीम जाफर ने अपने इस ट्वीट में इंग्लैंड की पीएम के बहाने टीम से मजे भी लिए. उन्होंने टीमों की कमियां गिनाते हुए लिखा कि इंग्लैंड के पास तो प्रधानमंत्री ही नहीं है. जाफर ने इसी दौरान हैशटैग में पीएम का नाम लिज ट्रस (Liz Truss) भी लिखा है. साथ ही टी20 वर्ल्ड कप भी हैशटैग डाला गया है.

Was doing a SWOT analysis for T20 WC participating teams and realised:

India don't have a 150K+ bowler.

Pak don't have a seasoned finisher.

NZ don't have a great record in Aus.

SL don't have an experienced squad.

England don't have a Prime Minister. #T20worldcup22 #LizTruss

— Wasim Jaffer (@WasimJaffer14) October 20, 2022