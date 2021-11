Babar Azam अपनी कजिन बहन से कब करेंगे निकाह? सुनिए PAK कप्तान का जवाब

नई दिल्ली: बाबर आजम (Babar Azam) ने अपनी कप्तानी में पाकिस्तान क्रिकेट टीम (Pakistan Cricket Team) को हाल ही में आईसीसी टी-20 वर्ल्ड कप 2021 (ICC T20 World Cup 2021) के सेमीफाइनल में पहुंचाया था. अब वो एक खास वजह से सुर्खियों में हैं.

कुछ वक्त पहले ये खबर आई थी कि बाबर आजम (Babar Azam) की अपने पैरेंटल कजिन बहन से सगाई हुई है, लेकिन अभी तक निकाह की तारीख तय नहीं हुई है. अब देखना होगा कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम (Pakistan Cricket Team) के कप्तान कब दूल्हा बनेंगे.

बाबर आजम (Babar Azam) ने सर्च इंजन गूगल पर फैंस के पोस्ट किए गए कई दिलचस्प सवालों का जवाब दिया. एक सख्स ने इस 27 साल के क्रिकेटर से पूछा कि वो कब निकाह करेंगे, इसके जवाब में पाक कप्तान ने कहा, 'मुझे भी नहीं पता, मेरे घरवालों को पता है, अभी फिलहाल फोकस क्रिकेट पर है, तो अभी इन्जॉय करने दें.'

Let's hear @babarazam258 answer the most googled questions about him.#BANvPAK #HarHaalMainCricket pic.twitter.com/5xr7ZH8ghi

— Pakistan Cricket (@TheRealPCB) November 21, 2021