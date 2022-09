Zee News Select: खेल की ये हैं 10 बड़ी खबरें, जो दिनभर छाई रहीं| 19 September 2022

IND vs AUS: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले टी20 में पंत खेलेंगे या कार्तिक? गावस्कर ने ये जवाब देकर चौंकाया । Click here to read

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले टी20 मैच में टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन में कप्तान रोहित शर्मा, केएल राहुल, विराट कोहली, सूर्यकुमार यादव और हार्दिक पांड्या की जगह लगभग तय है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि प्लेइंग इलेवन में दिनेश कार्तिक और ऋषभ पंत में से कोई एक ही खेल पाएगा. अब इस मामले में भारत के पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर ने अपने जवाब से सभी को चौंका दिया है.

IND vs AUS: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऐसी होगी भारत की Playing 11, Rohit Sharma देंगे इन युवा प्लेयर्स को जगह! । Click here to read

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज में कप्तान रोहित शर्मा (Rohit Sharma) सही टीम संयोजन तलाशने की कोशिश करेंगे. आइए देखते हैं, कैसी हो सकती है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले टी20 मैच में प्लेइंग इलेवन? कप्तान रोहित शर्मा खराब फॉर्म से जूझ रहे कई स्टार प्लेयर्स को बाहर का रास्ता दिखा सकते हैं.

Yuvraj Singh: युवराज ने इस अंदाज में याद किया 15 साल पुराना ऐतिहासिक दिन, ENG टीम आज भी खाती है खौफ । Click here to read

टीम इंडिया के धाकड़ ऑलराउंडर युवराज सिंह (Yuvraj Singh) आज ही के दिन (19 सितंबर) साल 2007 में एक ओवर में छह छक्के लगाने वाले पहले टी20 खिलाड़ी बने थे. 2007 टी20 वर्ल्ड कप के दौरान युवराज सिंह (Yuvraj Singh) ने ये कारनामा किया था. युवराज सिंह ने इस ऐतिहासिक लम्हें को 15 साल पूरे होने पर एक खास वीडिया सोशल मीडिया पर शेयर किया है.

Cricketer's Love Story: इस धाकड़ ऑलराउंडर ने अपनी बचपन की दोस्त से रचाई थी शादी, खूबसूरती देख हो जाएंगे दीवाने । Click here to read

भारतीय ऑलराउंडर राहुल तेवतिया (Rahul Tewatia) अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं. आईपीएल 2022 में राहुल तेवतिया ने गुजरात टाइटंस के लिए कमाल का प्रदर्शन करते हुए काफी सुर्खियां बटोरी थी, वहीं इस आईपीएल उनकी पत्नी भी काफी चर्चा में रहीं. आइए आपको बताते हैं आखिर वो कौन है जिसे अपना दिल दे बैठे थे तेवतिया.

Rohit Sharma: कप्तान रोहित ने इस खिलाड़ी को बताया सबसे बड़ा हथियार, T20 वर्ल्ड कप में मचा देगा कहर । Click here to read

टी20 वर्ल्ड कप 2022 से पहले टीम इंडिया (Team India) को ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के खिलाफ टी20 सीरीज खेलनी है. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 सीरीज की शुरुआत 20 सितंबर से होगी. इस सीरीज से पहले रविवार को टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक खिलाड़ी की जमकर तारीफ की. कप्तान रोहित इस खिलाड़ी के फैन हो गए हैं और ये खिलाड़ी टी20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया के लिए बड़ा हथियार साबित हो सकता है.

Team India: टीम इंडिया के सबसे अनलकी कप्तान, सिर्फ एक मैच में ही खत्म हो गया कैप्टेंसी करियर । Click here to read

टीम इंडिया का क्रिकेट इतिहास काफी पुराना और उतना ही शानदार रहा है. टेस्ट क्रिकेट में टीम इंडिया अब-तक 35 खिलाड़ियों को कप्तान बना चुकी है. भारतीय टेस्ट टीम को इतना कामयाब बनाने में कई बड़े खिलाड़ी और कप्तानों का योगदान हैं. कई टेस्ट कप्तान ऐसे रहे जिनका रिकॉर्ड काफी अच्छा रहा, तो कुछ कप्तान ऐसे भी थे जिन्हें कप्तानी में ज्यादा सफलता नहीं मिली. वहीं, टीम इंडिया के 4 कप्तान ऐसे भी हैं जिन्होंने सिर्फ एक ही मैच में टीम की कमान संभाली थी.

Babar Azam: पाकिस्तान की 'नई जर्सी' पर PCB जमकर हुआ ट्रोल, बाबर आजम की Photo देख आप भी नहीं रोक पाएंगे हंसी । Click here to read

टी20 वर्ल्ड कप 2022 (T20 World Cup 2022) की शुरुआत अगले महीने से ऑस्ट्रेलिया में होने जा रही है. इस टूर्नामेंट के लिए BCCI ने हील ही में टीम इंडिया की नई जर्सी लांच की है. वहीं दूसरी ओर चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम की नई जर्सी के साथ फोटो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है. भारतीय फैंस ने खराब डिजाइन के लिए पीसीबी को ट्रोल करना शुरू कर दिया है. हालांकि नई किट को लेकर पीसीबी की ओर से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है.

Team India: टीम इंडिया में अब दूर-दूर तक नहीं बनती इस खिलाड़ी की जगह, रोहित की कप्तानी में खत्म हुआ करियर! । Click here to read

टीम इंडिया (Team India) में लगातार कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है. इस समय टीम में हर एक जगह के लिए तीन से चार खिलाड़ी दावेदार हैं, ऐसे में एक खराब सीरीज खिलाड़ी के करियर पर भारी पड़ सकती है. टीम इंडिया का एक खिलाड़ी ऐसा भी है जिसे महीनों से टीम में जगह नहीं मिली है. इस खिलाड़ी की अचानक टीम इंडिया में अहमियत घट गई है. ये खिलाड़ी टीम के स्क्वाड तक में जगह नहीं बना पा रहा है.

Cricketer's Love Story: इस भारतीय खिलाड़ी ने बीच मैदान किया था अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज, काफी रोमांटिक है इनकी लव स्टोरी । Click here to read

टीम इंडिया (Team India) के स्टार ऑलराउंडर दीपक चाहर (Deepak Chahar) ने अपनी गर्लफ्रेंड जया भारद्वाज से इसी साल 7 जून को शादी की थी. दीपक और जया एक-दूसरे को लंबे समय से डेट कर रहे थे. दोनों की लव स्टोरी किसी भी फिल्म से कम नहीं है. दीपक चाहर ने बीच मैदान अपने प्यार का इजहार किया था.

IND vs AUS: ऑस्ट्रेलियाई खेमे में खौफ का माहौल! टीम इंडिया को अकेले ही सीरीज जिता देगा ये धाकड़ खिलाड़ी । Click here to read

20 सितंबर से भारतीय टीम ऑस्ट्रेलियाई टीम के साथ घरेलू जमीन पर तीन मैचों की टी20 सीरीज खेलेगी. सीरीज के पहला मैच मोहाली में खेला जाएगा. इस सीरीज में टीम इंडिया का एक तेज गेंदबाज ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों के लिए काल साबित हो सकता है. ये खिलाड़ी जब भी ऑस्ट्रेलिया के सामने खेलता है तो काफी घातक साबित होता है. टी20 क्रिकेट में इस खिलाड़ी के आंकड़े ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सबसे शानदार हैं.

