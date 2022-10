Zee News Select: खेल की ये हैं 10 बड़ी खबरें, जो दिनभर छाई रहीं | 4 October 2022

1. 'टीम इंडिया बुमराह के बिना खेलने की हो चुकी है आदी', गावस्कर ने दिया ये बड़ा बयान Click Here To Read Full Story

T20 World Cup 2022: भारत के पूर्व क्रिकेटर रोहन गावस्कर ने कहा है कि जसप्रीत बुमराह के ना होने से टीम इंडिया की गेंदबाजी आक्रामण को ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनके बिना टीम इंडिया खेलने की आदी हो चुकी है.

2. पाकिस्तान की फिर हुई फजीहत! इंग्लैंड के मोइन अली ने कहा-लाहौर का खाना पसंद नहीं आया

Pakistan vs England: इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 7 टी20 मैचों की सीरीज में 4-3 से हरा दिया. लाहौर में मैच के बाद इंग्लैंड के कप्तान मोईन अली ने बड़ा बयान दिया है.

3. IND vs SA मैच करीब से देखने के लिए मैदान में घुसा था सांप, अधिकारी का अनोखा बयान

India vs South Africa: भारत ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ दूसरा टी20 मैच 16 रनों से जीत लिया. जीत से ज्यादा से मैच मैदान में सांप निकलने की वजह से चर्चा में रहा. अब इस पर असम क्रिकेट संघ के सचिव ने देवजीत सौकिया ने बड़ा बयान दिया है.

4. यूसुफ पठान को धक्का मारना जॉनसन को पड़ा भारी, लगाया गया बड़ा जुर्माना; मिली चेतावनी

Legends League Cricket: इंडिया कैपिटल्स और भीलवाड़ा किंग्स के मैच के दौरान यूसुफ पठान और मिशेल जॉनसन के बीच बहस हो गई. जॉनसन ने यूसुफ पठान को धक्का भी मारा. अब मिशेल जॉनसन पर बड़ा जुर्माना लगाया गया है.

5. टीम इंडिया में इस प्लेयर के शुरू हुए बुरे दिन, फैंस ने गुस्सा होकर कहा-संन्यास ले लो

T20 World Cup 2022: भारत के सुपरस्टार गेंदबाज जसप्रीत बुमराह चोटिल होकर टी20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गए हैं. इससे बाद फैंस ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया है और उन्हें संन्यास लेने तक की सलाह दे डाली है.

6. फ्लाइट छूटने की वजह से T20 वर्ल्ड कप से बाहर हुआ ये प्लेयर, टीम को लगा तगड़ा झटका

T20 World Cup 2022 In Australia: टी20 वर्ल्ड कप से पहले ही वेस्टइंडीज टीम को तगड़ा झटका लगा है. उसका एक धाकड़ बल्लेबाज टी20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गया है. ये खिलाड़ी चंद गेंदों में मैच का रुख बदल देता है.

7. T20 वर्ल्ड कप से बाहर होने के बाद पहली बार आया बुमराह का रिएक्शन, कह दी ये बड़ी बात

T20 World Cup 2022: जसप्रीत बुमराह (Jasprit Bumrah) ने टी20 वर्ल्ड कप 2022 से बाहर होने के बाद पहला रिएक्शन दिया है. बुमराह अपनी कातिलाना गेंदबाजी के लिए फेमस हैं और उन्होंने अपने दम पर टीम इंडिया को कई मैच जिताए हैं.

8. पंत के बर्थडे पर उर्वशी ने फ्लाइंग KISS देकर किया विश! फैंस बोले-देख रहे हो विनोद

Urvashi Rautela Video: भारत के स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत (Rishabh Pant) आज अपना 25वां जन्मदिन मना रहे हैं. इस मौके पर उर्वशी रौतेला (Urvashi Rautela) ने इंस्टाग्राम अकाउंट से एक वीडियो शेयर किया, जो जमकर वायरल हो रहा है.

9. इस प्लेयर के टांग में 3 जगह है फ्रैक्चर, टखना भी खिसका; T20 वर्ल्ड कप से हो गया बाहर

T20 World Cup 2022: इंग्लैंड के स्टार बल्लेबाज जॉनी बेयरस्टो की टांग में तीन जगह फ्रैक्चर है और उनका टखना भी खिसक गया है. इसकी जानकारी उन्होंने खुद शेयर की है.

10. IND V SA: तीसरे T20 में ये 3 खिलाड़ी बनेंगे मैच विनर, अफ्रीका का 3-0 से करेंगे सफाया!

India vs South Africa: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज का तीसरा और आखिरी मुकाबला आज इंदौर में शाम 7:00 बजे से खेला जाएगा. टीम इंडिया के 3 खिलाड़ी ऐसे हैं, जो आज के मैच में साउथ अफ्रीका के लिए काल साबित हो सकते हैं.