IPL 2023: धोनी को लेकर इस क्रिकेटर ने कर दिया ऐसा कमेंट, फैंस ने दिग्गज को सिखा दी ABCD!

Fans Trolled Former Cricketer: आईपीएल के 16वें सीजन की शुरुआत 31 मार्च से होने जा रही है. इसके पहले मुकाबले में धोनी की चेन्नई सुपर किंग्स और हार्दिक पांड्या की डिफेंडिंग चैंपियन टीम गुजरात टाइटंस आमने सामने होंगी. यह मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा. इस सीजन की शुरुआत से पहले ही एक क्रिकेटर ने फैंस से पंगा मोल ले लिया. फैंस सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव रहते हैं. जैसे ही उनके चहेते क्रिकेटर की पोस्ट सामने आती है वह सोशल मीडिया पर कुछ ही समय में जमकर वायरल हो जाती है.

इस दिग्गज ने किया धोनी पर कमेंट

सभी टीमें आईपीएल से पहले अपनी तैयारियों को लेकर अंतिम पड़ाव पर हैं. आईपीएल से पहले फैंस भी बेहद उत्सुक हैं. इस बीच एक पूर्व क्रिकेटर को फैंस ने ट्रोल कर दिया. दरअसल, चेन्नई सुपर किंग्स ने धोनी का एक वीडियो अपने ट्विटर अकाउंट पर साझा किया, जिसमें धोनी मैदान में बल्लेबाजी के लिए आते दिखाई दे रहे हैं. इस पर न्यूजीलैंड के पूर्व ऑलराउंडर स्कॉट स्टायरिस ने कमेंट करते हुए BIG DOG शब्द का इस्तेमाल करा. उनके इस कमेंट फैंस भड़क उठे और सोशल मीडिया पर उन्हें ट्रोल कर दिया.

फैंस ने सिखा दी इस दिग्गज को ABCD!

स्कॉट स्टाइरिस को लेकर फैंस ने तरह-तरह की सलाह दे डाली. इस दिग्गज ने धोनी पर कमेंट करते हुए लिखा था कि 'Still the big dog around town'. इसके बाद उनके इस कमेंट को फैंस ने गलत समझ लिया और दिग्गज क्रिकेटर को ट्रोल कर दिया. बता दें, कि यह एक अंग्रेजी का फ्रेज है 'BIG DOG' शब्द का मतलब यहां रेस्पेक्ट के लिए किया जाता है, लेकिन लोगों ने इसे गलत समझ लिया. हालांकि, कुछ फैंस ने यह भी कहा कि आप भले ही गलत न हों लेकिन आपको ऐसे शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए.

