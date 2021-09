IPL 2021: Ab de Villiers ने उतारी Virat Kohli की नकल, मस्तीभरे अंदाज में मनाया जीत का जश्न

नई दिल्ली: आईपीएल 2021 (IPL 2021) के दूसरे फेज में मुंबई (MI) के खिलाफ 52 रन की धमाकेदार जीत के बाद विराट कोहली (Virat Kohli) की टीम आरसीबी (RCB) के हौंसले बुलंद हैं. बैंगलोर के खिलाड़ियों ने शानदार अंदाज में जीत का जश्न मनाया. खासकर एबी डीविलियर्स (Ab De Villiers) ने महफिल लूट ली.

मुंबई इंडियंस (Mumbai Indians) के खिलाफ फतह हासिल करने के बाद आरसीबी (RCB) की ड्रेसिंग रूम का माहौल खुशनुमा हो गया. कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) के साथ-साथ युजवेंद्र चहल (Yuzvendra Chahal), ग्‍लैन मैक्‍सवेल (Glenn Maxwell) और एबी डीविलियर्स (Ab de Villiers) मस्ती के मूड में दिखे.

आरसीबी (RCB) टीम ने मैच के बाद का वीडियो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया है. इसमें डिविलियर्स मजाकिया लहजे में कह रहे हैं, 'ये एक बोरिंग मैच था.' इसके बाद वो विराट कोहली के जश्न मनाने के तरीके की नकल उतारते हुए दिखे. एबीडी ने फिर से कोहली को कॉपी करते हुए कहा, 'शांत रहो लड़को, यह सिर्फ एक मैच था.'

विराट कोहली (Virat Kohli) अपनी टीम का जोश बढ़ाने के लिए कुछ बोल रहे थे, जिसके बीच में ही एबी डीविलियर्स दौड़ते हुए आए और विराट को गले लगा लिया. युजवेंद्र चहल ने ग्लैन मैक्‍सवेल के सामने अपना फोन नीचे गिराया और उसे डाइव लगाकर कैच करने की नकल की.

RCB v MI Dressing Room Talk

Virat’s pep talk before the match, Yuzi, Maxi & Harshal talking about their performances, Coach Hess & Virat addressing the team after the match, & an AB special to sign off on a comprehensive victory, all that & more on Game Day!#PlayBold #IPL2021 pic.twitter.com/4bH4PIUeKe

— Royal Challengers Bangalore (@RCBTweets) September 27, 2021