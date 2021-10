IPL 2021: Glenn Maxwell की जमकर धुनाई, तो पुरानी टीम Punjab Kings का यूं छलका दर्द

नई दिल्ली: आईपीएल 2021 (IPL 2021) के 48वें मैच में ग्लेन मैक्सवेल (Glenn Maxwell) की तूफानी पारी खेली और अपनी टीम आरसीबी (RCB) की जीत में अहम योगदान दिया. अगर मैक्सी ये शानदार पारी नहीं खेलते तो बैंगलोर की टीम पंजाब किंग्स (Punjab Kings) को बड़ा टारगेट नहीं दे पाती और विराट की सेना का जीतना मुश्किल हो जाता.

ग्लेन मैक्सवेल (Glenn Maxwell) ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए 33 गेंदों में 172.72 की स्ट्राइक रेट से 57 रन बनाए. इस दौरान उन्होंने 3 चौके और 4 छक्के लगाए. इस पारी की बदौलत आरसीबी (RCB) ने पंजाब किंग्स (Punjab Kings) को 166 रन का लक्ष्य दिया. बैंगलोर ये मैच 6 रन से जीत गई और प्लेऑफ के लिए क्वालीफाई हो गई.

A formidable target on the board, thanks to a solid start from Captain Kohli and DDP and a brilliant partnership between Maxi and AB.

Time for some magic with the ball now. #PlayBold #WeAreChallengers #ನಮ್ಮRCB #IPL2021 #RCBvPBKS pic.twitter.com/JdEq7I3fP7

— Royal Challengers Bangalore (@RCBTweets) October 3, 2021