IPL 2023 के बीच ICC ने लिया बड़ा फैसला, इस घातक गेंदबाज पर अचानक लगाया बैन

Ali Khan Banned For Two Matches: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2023) में अभी तक 12 मैचों का खेल खेला जा चुका है. इसी बीच क्रिकेट जगत से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है. इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (International Cricket Council) ने अचानक एक घातक गेंदबाज के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया है. ये खिलाड़ी इंडियन प्रीमियर लीग में खेलने वाला पहला अमेरिकी क्रिकेटर था. हालांकि इस सीजन में ये खिलाड़ी आईपीएल का हिस्सा नहीं है.

इस घातक गेंदबाज पर अचानक लगाया बैन

अमेरिका तेज गेंदबाज अली खान (Ali Khan) को आईसीसी आचार संहिता के स्तर 1 (Level 1 breach of the ICC Code of Conduct) के उल्लंघन के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के अगले दो मैचों के लिए बैन कर दिया गया है. इसने जो एक डिमेरिट पॉइंट लगाया है, उसके कारण उनके डिमेरिट पॉइंट चार हो गए हैं. खान (Ali Khan) ने मंगलवार को विंडहोक में जर्सी टीम के खिलाफ यूएसए के वर्ल्ड कप क्वालीफायर प्ले-ऑफ मैच के दौरान यह अपराध किया था.

इस वजह से आईसीसी ने लिया एक्शन

अली खान (Ali Khan) को खिलाड़ियों और खिलाड़ी सहयोगी कार्मिकों के लिए आईसीसी की आचार संहिता के अनुच्छेद 2.5 का उल्लंघन करते हुए पाया गया था, जो भाषा, कार्यों या इशारों का उपयोग करने से संबंधित है, जो एक बल्लेबाज के आउट होने पर उसकी आलोचना करता है या जो आक्रामक प्रतिक्रिया को भड़का सकता है. उन पर मैच फीस का 15% जुर्माना भी लगाया गया है. उन्हें इससे पहले नवंबर 2021 में एंटीगुआ में ICC T20 वर्ल्ड कप क्वालीफायर अमेरिका फाइनल के दौरान बरमूडा के खिलाफ एक T20I खेल के दौरान दो अलग-अलग घटनाओं के लिए डिमेरिट पॉइंट दिए गए थे.

IPL 2020 का बने हिस्सा

अली खान (Ali Khan) साल 2020 में पहली बार इंडियन प्रीमियर लीग का हिस्सा बने थे. वह आईपीएल से जुड़ने वाले पहले अमेरिकी क्रिकेटर थे. उन्हें कोलकाता नाइट राइडर्स ने 20 लाख रुपये में खरीदा था. हालांकि चोट के चलते वह आईपीएल से बाहर हो गए थे. अली खान (Ali Khan) ने अभी तक 12 वनडे और 6 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं. इन मैचों में अली खान (Ali Khan) ने कुल 35 विकेट अपने नाम किए हैं. वह कई बड़ी क्रिकेट लीग में भी खेलते हुए नजर आते हैं.

