VIDEO: क्विंटन डि कॉक ने खोला राज, किस वजह आंद्रे रसेल हो सकते हैं उनसे नाराज

नई दिल्ली: इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के आखिरी लीग मुकाबले में मुंबई ने कोलकाता को हराकर प्लेऑफ की टॉप टीम बनने का दर्जा हासिल कर लिया. इस मैच में कोलकाता को प्लेऑफ में पहुंचने के लिए जीत जरूरी थी और लग रहा था कि वह मुंबई को कड़ी टक्कर देगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और मैच लो स्कोरिंग होने के साथ ही एकतरफा भी रहा. मैच के बाद इशान किशन ने मुंबई के सलामी बल्लेबाज क्विंटन डि कॉक का इंटरव्यू लिया. इस इंटरव्यू में डि कॉक ने बताया कि कोलकाता के आंद्रे रसेल उनसे नाराज हो सकते हैं.

रसेल बिलकुल भी नहीं चले

इस मैच में मुंबई के गेंदबाजों ने कोलकाता के बल्लेबाजों को पूरी तरह से काबू में रखा. यहां के टीम के स्टार बल्लेबाज आंद्रे रसेल भी अपनी पहली ही गेंद में शू्न्य पर आउट हो कर पवेलियन लौट गए. रसेल को क्विंटन डि कॉक ने विकेट के पीछे लसित मलिंगा की गेंद पर लपका. कोलकाता की पूरी टीम 7 विकेट खोकर 20 ओवर में केवल 133 रन ही बना सकी. कोलकाता के लिए सबसे ज्यादा रन 41 रन क्रिस लिन ने बनाए.

यह भी पढ़ें: IPL 2019: हो गया प्लेऑफ का फैसला, जानिए किसका किससे कब होगा मुकाबला

ईशान ने डि कॉक से पूछा यह सवाल

मैच के बाद ईशान किशन ने डि कॉक का इंटरव्यू लिया और रसेल के उस ओवर का जिक्र किया जिसमें उन्होंने 16 रन बटोरे. ईशान ने पूछा कि आप रसेल के बारे में क्या कहना चाहते हैं. डि कॉक ने इस पर कहा कि उन्होंने शॉट लगाने का आनंद तो लिया, लेकिन लगता है कि रसेल उनसे नाराज हो गए होंगे. ईशान ने भी सहमति जताते हुए कहा कि वे भी कुछ ऐसा ही सोच रहे थे.

'Russell was probably angry as I took him on': de Kock

There was a lot riding on #MIvKKR on Sunday and things got heated between @Russell12A & @QuinnyDeKock69. @ishankishan51 finds out what transpired in the middle . By @Moulinparikh. @mipaltan

WATCH - https://t.co/VJB1LPMMJu pic.twitter.com/i4XTTBuhqi

— IndianPremierLeague (@IPL) May 6, 2019