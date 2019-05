VIDEO: जब क्रिस गेल के नए लुक पर केएल ने पूछा सवाल, जानिए क्या मिला जवाब

नई दिल्ली: इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के 12वें सीजन के 55वें मैच में पंजाब का चेन्नई के खिलाफ मैच पंजाब के लिए बहुत ही जरूरी मैच था. टीम को प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए एमएस धोनी की टीम के खिलाफ बड़ी जीत की जरूरत थी जो कि आसान काम नहीं था. पंजाब की टीम को जीत तो मिली लेकिन वह जीत इतनी बड़ी नहीं थी और टीम प्लेऑफ में जाने से रह गई. मैच के बाद क्रिस गेल और केएल राहुल हलके (और बहुत खुश) मूड में बात करते दिखे.

पंजाब ने धोनी को नहीं खेलने दिए बड़े शॉट

इस मैच में पंजाब के लिए मुफीद यही होता कि वह बाद में बल्लेबाजी करे और तेजी से लक्ष्य हासिल करे. टॉस जीत कर कप्तान आर अश्विन ने यही किया. टीम ने धोनी सहित चेन्नई के बल्लेबाजों को बहुत ज्यादा खुलने नहीं दिया जिससे धोनी की टीम 20 ओवर में 170 रन ही बना सकी. जबकि उसके 150 रन 17वें ओवर में पूरी हो गए थे. इस मैच में जीत के लिए पंजाब को मजबूत शुरुआत की जरूरत थी जो कि क्रस गेल और केएल राहुल ने दी.

इंटरव्यू में गेल का अलग ही लुक

मैच के बाद केएल राहुल ने क्रिस गेल का इंटरव्यू लिया जिसमें क्रिस गेल अलग ही अंदाज में नजर आ रहे थे. केएल ने पूछा, ‘हर कोई यह जानना चाहता है कि यह नया लुक क्या है?” इस पर गेल ने कहा, “यह आखिरी मैच था. इस लिए मैं हलके मूड में रहना चाहता था जिससे कि मैरा शेर बाहर आ जाए. लेकिन आज तो केएल ही शेर निकले.”

Gayle to Rahul: 'You're one of my best opening partners'

Amassing a combined 1083 #VIVOIPL runs in 2019, @klrahul11 talks to @henrygayle about his new look and their camaraderie while opening the batting for @lionsdenkxip! By @tanmoym. #KXIPvCSK

WATCH - https://t.co/G3uglnmikp pic.twitter.com/kLd9gkq5y1

— IndianPremierLeague (@IPL) May 5, 2019