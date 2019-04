विराट कोहली ने शेयर किया अपना Voter ID, दिल्ली-मुंबई नहीं, यहां करेंगे मतदान

नई दिल्ली: टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली समय समय पर देशवासियों को जनहित संदेश सोशल मीडिया पर देते रहते हैं. इस बार विराट कोहली ने अपने देशवासियों के नाम चुनाव को लेकर एक संदेश दिया है. इस संदेश से ज्यादा चर्चा इस बात की है कि विराट को आगामी 12 मई को वोट डालना है और उसी दिन इंडियन प्रीमियर लीग का फाइनल मैच भी है.

12 मई को आईपीएल फाइनल और विराट की वोटिंग दोनों हैं

विराट कोहली का भी आईपीएल में व्यस्तता के चलते वोट डालना पूरी तरह निश्चित नहीं है. कई क्रिकेटर्स अपनी आईपीएल में वयस्तता के चलते इस बार वोट डालने से वंचित हो जाएंगे. इन अटकलों के बीच विराट कोहली ने सोशल मीडिया पर घोषणा कर दी है कि वे वोट डालने के लिए तैयार हैं. इसी के साथ उन्होंने देश के लोगों से भी मतदान करने की अपील की है. यह मात्र संयोग ही है कि इसी साल आईपीएल के समय ही भारत में चुनावों के साथ ही इंग्लैंड में आईसीसी का वनडे वर्ल्ड कप भी होने जा रहा है. हालांकि वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले ही चुनाव खत्म हो चुके होंगे.

दिल्ली से नहीं, यहां से वोट डालेंगे विराट

विराट ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपने वोटर आई की तस्वीर शेयर करते हुए कहा है कि वे आागमी 12 मई को मतदान करने जा रहे हैं. वैसे तो दुनिया यही जानती है कि विराट दिल्ली के हैं, लेकिन वास्तव में विराट कोहली गुरुग्राम ( गुड़गांव) के मतदाता हैं जो कि दिल्ली से लगा हुआ इलाका और दिल्ली-एनसीआर इलाके में आता है. वहीं गुरूग्राम हरियाणा राज्य में आता है. इसके अलावा कुछ लोगों का यह भी मानना है कि विराट अब मुंबई में रहने लगे हैं तो वे वहां से वोट डालेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हैं.

क्या कहा विराट ने अपने संदेश में

विराट ने इंस्टाग्राम पर दिए अपने संदेश में पूछा, “मैं गुरूग्राम से 12 मई को मतदान करने के लिए तैयार हूं क्या आप हैं. ?” इस संदेश में शेयर किए वोटर आई डी की तस्वीर में विराट के घर का पता भी है जो कि गुरुग्राम के डीएलएफ फेस न क्षेत्र का है. इस पते के मुताबिक वे सुखचैन मार्ग में रहते हैं.

पीएम मोदी विराट से कर चुके हैं यह खास गुजारिश

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी विराट को टैग कर उनसे अपील चुके हैं कि वे हमेश मैदान पर रिकॉर्ड बनाने रहे हैं, लेकिन इस बार 130 करोड़ लोगों को इस चुनाव में मतदान का रिकॉर्ड बनाने के लिए प्रेरित करें. यदि ऐसा होगा तो लोकतंत्र की जीत होगी. पीएम मोदी ने विराट के अलावा रोहित शर्मा को भी अपने संदेश में टैग किया था.

Dear @msdhoni, @imVkohli and @ImRo45,

You are always setting outstanding records on the cricketing field but this time, do inspire the 130 crore people of India to set a new record of high voter turnout in the upcoming elections.

When this happens, democracy will be the winner!

— Chowkidar Narendra Modi (@narendramodi) March 13, 2019