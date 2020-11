युवराज और गंभीर समेत इन दिग्गजों ने वीवीएस लक्ष्मण को दी जन्मदिन की बधाई

नई दिल्ली: टीम इंडिया के पूर्व दिग्गज क्रिकेटर वीवीएस लक्ष्मण (VVS Laxman) आज 46 साल के हो चुके हैं. इस मौके को उनके फैंस जमकर सेलिब्रेट कर रहे हैं. गौतम गंभीर, बीसीसीआई और आईसीसी ने भी उन्हें बधाई दी है. उन्हें 'वेरी वेरी स्पेशल' भी कहा जाता है, क्योंकि लक्ष्मण ने भारतीय क्रिकेट के लिए वो योगदान दिया है जो सदियों तक याद किया जाएगा.

युवराज सिंह ने तस्वीर शेयर करते हुए कहा है कि, 'आप जैसे जेंटलमैन के साथ खेलना सम्मान की बात है, आपकी खुशियों और अच्छी सेहत की कामना करता हूं.'

Very very special wishes for a fine gentleman on the park & in life! Happy birthday @VVSLaxman281 It’s been a pleasure playing alongside you & creating memories together! Wishing you happiness and success always! Loads of love and wishes laxi #Legend pic.twitter.com/McZnvW6ban

गौतम गंभीर ने लिखा है, 'सालगिरह मुबारक हो वीवीएस लक्ष्मण, आपको जनना किसी खुशी से कम नहीं है. इतने सालों में जो यादें आपके साथ जुड़ी हैं, उनका शुक्रिया, आपके अच्छी सेहत और खुशियों के लिए शुभकामनाएं.'

Happy birthday @VVSLaxman281 ! It has been a complete pleasure knowing you! Thanks for all the lovely memories over the years! Wishing you the best of health and happiness always! pic.twitter.com/giffzdKs8v

बीसीसीआई ने इस मौके पर लक्ष्मण की 176* रन की पारी को याद किया है जो उन्होंने ईडन गार्डन्स में खेली थी और टीम इंडिया को एक यादगार जीत दिलाई थी.

Here's wishing @VVSLaxman281 - one of the most graceful batsmen ever to have graced the game - a very happy birthday.

Let's revisit his special knock against West Indies at the Eden Gardens.

— BCCI (@BCCI) November 1, 2020