Badminton: श्रीकांत इंडिया ओपन के फाइनल में, सिंधु और कश्यप बाहर

नई दिल्ली: भारत के स्टार खिलाड़ी किदांबी श्रीकांत ने शनिवार को यहां योनेक्स सनराइज इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में जगह बनाई जबकि पारुपल्ली कश्यप और महिला खिलाड़ी पी.वी. सिंधु को हार का सामना करना पड़ा. यहां इंदिरा गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम के के.डी. जाधव इंडोर हॉल में पुरुष एकल वर्ग के सेमीफाइनल में तीसरी सीड श्रीकांत ने चीन के हुआंग युक्सियांग को 16-21, 21-14, 21-19 से मात दी.

चीन के प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ श्रीकांत की शुरुआत दमदार नहीं रही और उन्हें पहला गेम गंवाना पड़ा. हालांकि, वह वापसी करने में कामयाब रहे और एक घंटा चार मिनट तक चले मैच में जीत दर्ज की. फाइनल में भारतीय खिलाड़ी का मुकाबला डेनमार्क के विक्टर एक्सेल्सन के खिलाफ होगा जिन्होंने भारत के पारुपल्ली कश्यप को मात दी.

Many congratulations to @srikidambi for making it to the finals of the #YonexSunriseIndiaOpen2019 as he eyes his 2️title.

Countries to be featured in the 5️ finals tomorrow

एक्सेल्सन ने राष्ट्रमंडल खेलों के पूर्व चैम्पियन कश्यप को सीधे गेमों में 21-11, 21-17 से हराया. दोनों खिलाड़ियों के बीच यह मुकाबला 43 मिनट तक चला.

A thrilling and adrenaline pumping contest with the players putting in their best; both games went down to the wire but unfortunately the 2017 winner @Pvsindhu1 succumbed 23-21, 21-18 to cap off her #YonexSunriseIndiaOpen2019 campaign in the SF stage. Tough luck!#IndiaontheRise pic.twitter.com/aBiABVftlX — BAI Media (@BAI_Media) March 30, 2019

दूसरी ओर, महिला एकल वर्ग के सेमीफाइनल में दूसरी सीड सिंधु को चीन की तीसरी सीड हे बिंगजियाओ ने 23-21, 21-18 से पराजित किया. फाइनल में वल्र्ड रैंकिंग में सातवें पायदान पर मौजूद चीन की खिलाड़ी का सामना थाईलैंड की चौथी सीड रैचानॉक इंथानॉन के खिलाफ होगा.

वर्ल्ड रैंकिंग में छठे स्थान पर कायम सिंधु को मात देने के लिए बिंगजियाओ ने 55 मिनट का समय लिया. पहले गेम में दोनों खिलाड़ियों के बीच कड़ी टक्कर हुई. सिंधु ने मुकाबले में कई बार बढ़त बनाई, लेकिन अंतिम क्षणों में वह संयम नहीं रख पाईं और मैच में पिछड़ गईं.

A brilliant run from @parupallik at #YonexSunriseIndiaOpen2019 comes to an end; a spirited display to push the limits of @ViktorAxelsen and take the match all the way down to the wire but unfortunately succumbed 21-11,21-17 in the end. Tough luck! #IndiaontheRise #badminton pic.twitter.com/xxJRd0NJgL — BAI Media (@BAI_Media) March 30, 2019

भारतीय खिलाड़ी के लिए दूसरा गेम भी पहले जैसा ही रहा. इस बार भी अंतिम क्षणों में बिंगजियाओ दमदार खेल दिखाने में कमयाब रही. पुरुष युगल वर्ग में भी भारत को निराशा हाथ लगी. मनु अत्री और बी.सुमीथ रेड्डी की जोड़ी भी सेमीफाइनल में हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गई.

भारतीय जोड़ी को इंडोनेशिया के रिकी सुवार्दी और अंगा प्रणामा की जोड़ी ने सीधे गेमों में 21-12, 21-17 से हराया. इंडोनेशियाई जोड़ी को यह मुकाबला जीतने में केवल 26 मिनट का समय लगा. फाइनल में इंडोनेशिया की जोड़ी का सामना चीनी ताइपे की ली यांग और वांग की जोड़ी से होगा.

(इनपुट-आईएएनएस)