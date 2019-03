Azlan Shah Cup 2019: फाइनल में कोरिया से हारा भारत, 9 साल के खिताबी सूखे को नहीं कर पाया खत्म

इपोह (मलेशिया): भारतीय पुरुष हॉकी टीम को यहां पेनाल्टी शूटआउट तक गए 28वें सुल्तान अजलान शाह कप हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में शनिवार को दक्षिण कोरिया के खिलाफ 2-4 (1-1) से हार का सामना करना पड़ा.

इस हार के बाद भारत टूर्नामेंट में अपने नौ साल के खिताबी सूखे को समाप्त नहीं कर पाया. भारत ने प्रतिष्ठित सुल्तान अजलान शाह कप हॉकी टूर्नामेंट में अपना पिछला खिताब 2010 में जीता था.

फाइनल में निर्धारित समय तक भारत के लिए सिमरनजीत सिंह (नौंवें मिनट) जबकि दक्षिण कोरिया के लिए जोंघयून जोंग (47वें मिनट) ने गोल दागे.

Team India put up a valiant performance throughout the tournament to remain unbeaten until the Penalty Shootouts against Korea in the final game of the @azlancup where the latter got the better of the spirited Indian side.

