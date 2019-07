PKL 2019: रोमांचक मुकाबले में तमिल थलाइवाज की हार, दबंग दिल्ली ने 1 अंक से हराया

हैदराबाद: प्रो कबड्डी लीग 2019 (Pro Kabaddi League 2019) के सातवें सीजन के 9वें मैच में तमिल थलाइवाज (Tamil Thalivas) को पहले मैच में जीत हासिल करने के बाद रोमांचक मुकाबले में केवल एक अंक से हार का सामना करना पड़ा. थलाइवाड के मंजीत छिल्लर की एक गलती के कारण उनकी टीम को हार मिली. मंजीत पीकेएल के इतिहास में सबसे ज्यादा टैकल प्वाइंट्स का रिकॉर्ड अपने नाम रखने वाले खिलाड़ी हैं. तमिल थलाइवाज की टीम पहले हाफ में 18-11 से आगे थी. लेकिन दूसरे हाफ के अंतिम मिनट में दबंग दिल्ली( Dabang Delhi) ने शानदार वापसी की और स्कोर को 29-29 से बराबरी पर ला दिया.

दिल्ली की दूसरी जीत, थलाइवाज की पहली हार

मैच के अंतिम रेड में दिल्ली के नवीन कुमार थे, लेकिन तमिल थलाइवाज के मंजीत छिल्लर का पैर लाइन से बाहर (सेल्फ आउट) चला गया और दिल्ली को एक महत्वपूर्ण तथा मैच जिताऊ प्वाइंट मिल गया. दिल्ली ने 30-29 से रोमांचक जीत दर्ज कर ली. इस सीजन में दबंग दिल्ली की यह लगातार दूसरी जीत है जबकि तमिल को दो मैचों में पहली हार का सामन करना पड़ा है.

नवीन और मेराज शेक का शानदार प्रदर्शन

दिल्ली के लिए नवीन कुमार ने आठ और मेराज शेख ने छह जबकि कप्तान जोगिदर नरवाल ने चार अंक लिए. टीम को रेड से 13, टैकल से नौ, आलआउट से दो और छह अतिरिक्त अंक मिले. तमिल थलाइवाज के लिए राहुल चौधरी ने सात, अजय ठाकुर ने पांच और मंजीत छिल्लर ने पांच अंक लिए. टीम को रेड से 12, टैकल से आठ, आलआउट से दो और चार अतिरिक्त अंक मिले.

