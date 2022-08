PV Sindhu: पीवी सिंधु ने रचा इतिहास, CWG के आखिरी दिन बैडमिंटन में भारत को दिलाया गोल्ड

PV Sindhu: कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय प्लेयर्स बहुत ही शानदार खेल दिखा रहे हैं. ओलंपिक में भारत के लिए दो मेडल जीतने वाली बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु ने भारत को बैडमिंटन में गोल्ड मेडल दिला दिया है. भारत का कॉमनवेल्थ गेम्स में ये 56वां मेडल है. वहीं, कॉमनवेल्थ गेम्स में सिंधु का ये पहला गोल्ड मेडल है.

सिंधु ने हासिल की जीत

पूरे मैच में पीवी सिंधु (PV Sindhu) ने कमाल का खेल दिखाया. उन्होंने कनाडा की मिशेल ली को टिकने का मौका ही नहीं दिया. पहला गेम उन्होंने 21-15 अपने नाम किया, तो दूसरा गेम 21-13 से जीता. सिंधु ने मैच पर अपनी पकड़ बनाए रखी. दूसरे गेम में पीवी सिंधु ने धमाकेदार खेल दिखाया और कनाडा की खिलाड़ी ली की एक ना चलने दी. सिंधु ने दूसरा गेम 21-13 से जीत गोल्ड मेडल जीत लिया. दूसरे गेम में सिंधु ने ने दिखाया कि वो इतनी बड़ी खिलाड़ी क्यों हैं.

