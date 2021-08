Tokyo Olympics: महिला हॉकी टीम पर इनामों की बारिश, खिलाड़ियों को मिलेंगे इतने रुपये

चंडीगढ़: हरियाणा सरकार टोक्यो ओलंपिक में सेमीफाइनल तक पहुंचकर इतिहास रचने वाली भारतीय महिला हॉकी टीम में शामिल प्रदेश की 9 खिलाड़ियों को 50-50 लाख रुपये देगी. हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा,‘ हरियाणा सरकार ओलंपिक महिला हॉकी टीम में शामिल प्रदेश की 9 खिलाड़ियों को 50-50 लाख रुपये नकद पुरस्कार देगी.’

We will award Rs 50 lakhs each to the nine members of the Olympics women's hockey team who are from Haryana. I congratulate the Indian team for their praiseworthy performance at #TokyoOlympics: Haryana CM ML Khattar pic.twitter.com/Aa0J607YL3

