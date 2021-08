Tokyo Olympics में Shot put खिलाड़ी Tajinderpal Singh Toor का ख्वाब टूटा, फाइनल तक पहुंचने में रहे नाकाम

टोक्यो: एशिया के रिकॉर्ड होल्डर शॉटपुट (गोला फेंक) खिलाड़ी तेजिंदर पाल सिंह तूर (Tajinderpal Singh Toor) टोक्यो ओलंपिक (Tokyo Olympics) क्वालीफिकेशन से आगे नहीं बढ़ पाए. वो ग्रुप-ए में 13वें नंबर पर रहकर फाइनल में जगह बनाने से चूक गए.

तेजिंदर पाल सिंह तूर (Tajinderpal Singh Toor) ने जून में इंडियन ग्रां प्री में 21.49 मीटर के बेस्ट निजी प्रदर्शन के साथ टोक्यो ओलंपिक (Tokyo Olympics) के लिए क्वालीफाई किया था. वो ओलंपिक में पहले कोशिश में ही वैध थ्रो फेंक सके जो 19.99 मीटर का था.

After 2 groups of Men's Shotput Qualification, Tajinderpal Singh Toor finished at 24th position with his best throw of 19.99m.

And his campaign is over as only top 12 qualify for Final.

End of Day 11 for #IND pic.twitter.com/3fudGA4xj6

