Airtel 5G Plus चलेगा सिर्फ इन Smartphones में, खरीदने से पहले यहां देखिए पूरी List

Airtel 5G Plus launched in India: एयरटेल (Airtel) ने हाल ही में एयरटेल 5जी प्लस (Airtel 5G Plus) के आगमन की घोषणा की. यह देश के आठ शहरों- दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई, सिलीगुड़ी, हैदराबाद, नागपुर और वाराणसी में उपलब्ध होगा. एयरटेल ने कहा कि इस साल के अंत तक, वह सभी प्रमुख मेट्रो शहरों में एयरटेल 5 जी प्लस लॉन्च करेगी और अगले साल के अंत तक, टेल्को का देश के सभी प्रमुख शहरों में 5जी कवरेज होगा. एयरटेल की 5जी स्पीड यूजर्स को 4जी नेटवर्क के मुकाबले कम से कम 20 से 30 गुना तेज होगी. अभी के लिए, कई यूजर हैं जो अभी भी सोच रहे हैं कि क्या वे अपने स्मार्टफोन में एयरटेल के 5G नेटवर्क का उपयोग कर पाएंगे या नहीं. आज हम आपके लिए लिस्ट लाए हैं, जिसमें उन फोन्स को लिस्ट किया गया है, जिसमें Airtel 5G Plus चलेगा...

Apple

Apple iPhone 12 series (iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max), Apple iPhone 13 series (iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max), Apple iPhone 14 series (iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max) and किफायती iPhone SE 2022 में एयरटेल 5जी सपोर्ट मिलेगा.

OnePlus

The OnePlus Nord, Nord CE, Nord CE 2, Nord CE 2 Lite, Nord 2T 5G, along with the OnePlus 9, OnePlus 9 Pro, OnePlus 10 Pro 5G, OnePlus 10R and OnePlus 10T will directly support Airtel 5G. The OnePlus 8, OnePlus 8 Pro, OnePlus 8T, OnePlus 9R, OnePlus 9RT और OnePlus Nord 2 5G एयरटेल 5जी को भी सपोर्ट करेगा लेकिन इसके लिए पहले एक सॉफ्टवेयर अपडेट की जरूरत होगी.

Samsung

Galaxy A53 5G, Galaxy A33 5G, Galaxy Fold 4 और Galaxy Flip 4, Samsung Galaxy S22 series (S22, S22 Plus, S22 Ultra), Samsung Galaxy S21 में डायरेक्ट सपोर्ट करेगा, जबकि Samsung Galaxy Note 20 Ultra, S21 Plus, S21 Ultra, S21, Galaxy Z Fold 2, Galaxy Z Fold 3, Galaxy Flip 3 के लिए एक अपडेट की जरूरत होगी. M-series और A-series के फोन जैसे A52s, M52, A22, M32, A73, A73, M42, M53, M13 और Galaxy F23 को भी अपडेट की जरूरत होगी.

Xiaomi, Redmi and Poco

Xiaomi Mi 10, Mi 10i, Mi 10T, Mi 10T Pro, Xiaomi 12 Pro, Mi 11 Ultra, Mi 11X Pro, Mi 11X, Mi 11 Lite NE, Xiaomi 11i, Xiaomi 11T Pro, and Xiaomi 11i HyperCharge एयरटेल 5जी सपोर्ट करेगा. Redmi Note 11T 5G, Redmi Note 10T, Redmi Note 11 Pro Plus, Redmi 11 Prime, and Redmi K50i 5G नेटवर्क को भी सपोर्ट करेगा. Poco smartphones की बात करें तो, the Poco M3 Pro 5G, Poco F3 GT, Poco M4 5G, Poco M4 Pro 5G, Poco F4 5G and Poco X4 Pro एयरटेल 5जी को भी सपोर्ट करेगा.

Oppo

Oppo Reno 5G Pro, Reno 6, Reno 6 Pro, Reno 7, Reno 7 Pro, Reno 8, Reno 8 Pro and Oppo Find X2 भी 5जी सपोर्ट करेगा, हालाँकि पुराने Find X2 को पहले सॉफ्टवेयर अपडेट की आवश्यकता होगी. अन्य ओप्पो फोन जो एयरटेल 5G को सपोर्ट करेंगे, उनमें Oppo F19 Pro Plus, Oppo A53s, Oppo A74, Oppo F21 Pro, Oppo K10 5G और Oppo F21s Pro 5G शामिल हैं.

Vivo, iQOO

Vivo X50 Pro, V20 Pro, X60 Pro+, X60, X60 Pro+, X70 Pro, X70 Pro+, X80 and X80 Pro फ्लैगशिप फोन एयरटेल 5G को सपोर्ट करेंगे. बाकी वीवो फोन्स जैसे V20 Pro, V21 5G, V21e, Y72 5G, V23 5G, V23 Pro 5G, V23e 5G, T1 5G, T1 Pro 5G, Y75 5G, V25, V25 Pro, Y55 और Y55s भी सपोर्ट करेंगे. iQOO फोन्स की बात करें तो iQOO 9T, iQOO Z6, iQOO 9 SE, iQOO 9 Pro, iQOO 9, iQOO Z5 5G and iQOO Z3, साथ ही iQOO 7 और iQOO 7 Legend भी एयरटेल 5जी को सपोर्ट करेंगे.

