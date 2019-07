आनंद महिंद्रा का फनी ट्वीट, बीबी के 'दबाव' में ढूंढी रोटी बनाने की ऐसी तरकीब

नई दिल्ली : ट्विटर पर एक्टिव रहने वाले मशहूर बिजनेसमैन आनंद महिंद्रा ने इस बार एक फनी ट्वीट किया है. उन्होंने इस बार ऐसा ट्वीट किया है जो यूजर्स के बीच तेजी से वायरल हो गया. अगर आप भी इस ट्वीट को देखेंगे तो जरूरी हंस-हंसकर लोटपोट हो जाएंगे. दरअसल आनंद महिंद्रा ने ट्वीट किया कि उनकी पत्नी ने उनसे बारिश के मौसम में खाने बनाने में मदद मांगी. इस पर उन्होंने ऐसा ट्वीट किया जिसे देखकर आपको भी हंसी आ जाएगी.

ट्विटर पर उन्होंने एक फोटो शेयर करते हुए लिखा 'वीकेंड पर बारिश हो रही थी और हम घर पर ही थे. पत्नी ने मेरे से अच्छा खाना बनाने के लिए मदद मांगी. इस पर मैंने उन्हें यह तस्वीर भेज दी और कहा मैं इस तरह काम करता हूं. अगर आप चाहती हैं तो मैं काम करने के लिए तैयार हूं.' महिंद्रा का पत्नी को इस तरह का रिप्लाई करने पर ट्विटर यूजर्स जमकर हंस रहे हैं और तारीफ भी कर रहे हैं.

A rainy weekend & we’re staying home. My wife asked me if I wanted to help cook some interesting dishes. I sent her this picture saying this is how I work & asked if she was sure my skills were relevant... pic.twitter.com/lKWYfnTphS

— anand mahindra (@anandmahindra) July 28, 2019