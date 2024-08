अमेरिका से किया ऑर्डर और 10 मिनट में पहुंचेगी राखी, रक्षाबंधन को स्पेशल बना रही Blinkit की ये सर्विस

Blinkit International Delivery Service: राखी का त्योहार आने वाला है और ब्लिंकट ने एक खास सुविधा शुरू की है. अब आप विदेश रहते हुए भी भारत में अपने भाई-बहनों को राखी और गिफ्ट भेज सकते हैं. मिनटों में सामान पहुंचाने वाली ऑनलाइन ग्रोसरी सर्विस Blinkit ने घोषणा की है कि उसने 19 अगस्त तक अंतरराष्ट्रीय ऑर्डर चालू कर दिए हैं. इसका मतलब है कि विदेश में रहने वाले लोग अब भारत में अपने भाई-बहनों को रक्षाबंधन पर राखी और गिफ्ट भेजने के लिए ब्लिंकिट पर ऑर्डर दे सकते हैं.

Raksha Bandhan special - we’ve switched on international orders on Blinkit till 19th August.

Folks living abroad can now place orders on Blinkit to send Rakhis and gifts to their siblings in India and we’ll deliver in 10 minutes!

Countries from where you can order - USA,… twitter.com/Gmey0DYTjC

