इस धांसू Trick से Electricity Bill आएगा 'जीरो'! सालों-साल Free में चलेगा AC, कूलर और सबकुछ

Save 100 Percent on Electricity Bills with Government Subsidy on Solar Panel: गर्मियां हों या फिर सर्दियां, दोनों ही मौसमों में हम घर में तमाम इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का इस्तेमाल करते हैं जिनका सीधा असर हमारे महीने के बिजली के बिल (Electricity Bill) पर पड़ता है. अगर आप भी महंगे बिजली के बिल (Expensive Electricity Bill) से परेशान हैं तो हमारे पास आपके लिए एक ऐसी ट्रिक (Trick) है जिससे सालों-साल आपका बिजली का बिल 'जीरो' (Zero Electricity Bill) आएगा, फिर चाहे आप जितना एसी-कूलर (AC-Cooler) क्यों न चला लें. आइए इस ट्रिक के बारे में डिटेल में जानते हैं..

इस Trick से 'जीरो' आएगा Electricity Bill!

सबसे पहले आइए जानते हैं कि हम यहां कौनसी ट्रिक (Trick) की बात कर रहे हैं जिससे आपका हर महीने का बिजली का बिल 'जीरो' आएगा. हम आपको 'सोलर एनर्जी' (Solar Energy) का इस्तेमाल करने की सलाह दे रहे हैं जिसके काफी फायदे हैं. आपको बता दें कि अगर आप सोलर पैनल (Solar Panel) का इस्तेमाल करते हैं तो सरकार की तरफ से भी आपको काफी आर्थिक मदद मिल जाएगी. सोलर एनर्जी की मदद से आप अपनी जरूरत के हिसाब से बिजली पैदा कर सकते हैं और महंगे बिजली के बिल से भी मुक्ति पा सकते हैं.

सालों-साल Free में इस्तेमाल करें बिजली

सोलर पैनल इंस्टॉल करने पर आपको सरकार की तरफ से सब्सिडी (Government Subsidy on Solar Panel) भी मिलेगी. सोलर पैनल लगवाने में होने वाला खर्चा एक वन-टाइम इन्वेस्टमेंट है जिसके बाद आप सालों तक उस पैनल का इस्तेमाल बिजली के उपयोग के लिए कर सकते हैं. आपको बता दें कि सोलर पैनल की लाइफ करीब 25 सालों की होती है जिसका सीधा मतलब यह हुआ कि 25 सालों तक आपको बिजली के बिलसे फुरसत हो जाएगी और आप मुफ्त (Free) में ही बिजली यूज कर सकेंगे.

Solar Panel लगवाने में सरकार से मिलेगी सब्सिडी

आपको बता दें कि आज के समय में सरकार भी सोलर एनर्जी को प्रमोट करने में लगी हुई है. ऐसे में, Ministry of New and Renewable Energy ने एक नई सोलर रुफटॉप स्कीम (Solar Rooftop Scheme) शुरू की है जिसके तहत 3 किलोवॉट तक के सोलर पैनल लगवाने पर 40 प्रतिशत तक की सब्सिडी दी जा रही है.

उदाहरण के लिए, अगर आप 2 किलोवॉट को सोलर पैनल लगवाते हैं तो आपको 1.2 लाख रुपये के आस-पास खर्चने होंगे. ऐसे में, 40% यानी करीब 48 हजार रुपये की सब्सिडी के बाद आपके लिए खर्चा कम होकर 72 हजार रुपये हो सकता है.

सोलर पैनल लगवाने से पहले ये देख लें कि आपके घर में कितनी बिजली इस्तेमाल की जाती है और फिर उस हिसाब से पैनल इंसाल करवाएं. साथ ही, सोलर रुफटॉप लगवाने के लिए आप सरकार की आधिकारिक वेबसाइट, https://solarrooftop.gov.in/ पर अप्लाइ कर सकते हैं