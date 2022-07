Sim Card Fraud: आपके नाम से चल रहे सारे फर्जी सिम कार्ड की लिस्ट ऐसे निकालें Online, जान लें पूरा प्रोसेस

How to check how many sim are active by your id: अगर आपको भी ऐसा लग रहा है कि आपकी आईडी का इस्तेमाल करके कई सिम खरीदे गए हैं तो अब आप उन सिम कार्ड्स के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं और उन्हें बंद भी करवा सकते हैं. इसके लिए आपको ऑफिसों के चक्कर भी नहीं काटने पड़ेंगे। आप ऑनलाइन प्रोसेस की मदद से ही इस पूरी प्रक्रिया को अंजाम दे सकते हैं. अगर आप भी इस प्रोसेस के बारे में जानना चाहते हैं तो आज हम आपको इसके बारे में बताने जा रहे हैं.

इसे बड़ी चुनौती से निपटने क‍ि लिए भारतीय टेलिकॉम विभाग ने एक खास पोर्टल लॉन्‍च उतार दिया है. इस पोर्टल की मदद से यह पता लगाया जा सकता है कि आपकी आईडी पर कितने सिम कार्ड एक्टिवेट हैं, अगर आपकी जानकारी के बगैर कोई दूसरा सिम कार्ड आपकी आईडी पर जारी किया गया है तो आप इसे ब्‍लॉक करा सकते हैं. सरकारी गाइंडलाइंस के मुताबिक, एक शख्स 9 मोबाइल कनेक्‍शन ले सकता है. हालांकि चुनिंदा व्यक्तियों के अलावा कोई इतने सिम अपने नाम से जारी नहीं करवाता है.

ऐसे चेक करें कितने सिम हैं आपके नाम पर रजिस्टर

सबसे पहले (https://tafcop.dgtelecom.gov.in/alert.php) पोर्टल पर लॉगिन करें.

इसके बाद अपना नंबर दर्ज करें और OTP को पोर्टल पर मेंशन करें.

अब आपको एक्टिव कनेक्‍शनंस के बारे में जानकारी दिखाई देने लगेगी.

यहां पर यूजर ऐसे नंबर ब्‍लॉक करने के लिए रिक्‍वेस्‍ट भेज सकते हैं जिनके बारे मन उन्हें जानकारी ना हो.

रिक्‍वेस्‍ट करने के बाद विभाग की ओर से एक टिकट आईडी भेजा जाएगा ताकि आप इसे ट्रैक कर सकें.

कुछ ही हफ्तों में ये नंबर बंद कर दिया जाता है.

अगर आप इस प्रोसेस को फॉलो करते हैं तो आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि कितने सिम आपके नाम पर रजिस्टर हैं और आपको कितने सिम कार्ड्स की जानकारी नहीं है. ये बेहद ही जरूरी जानकारी है जो पहले आपको नहीं मिल पाती थी लेकिन अब आप आसानी से इस जानकारी को हासिल कर सकते हैं. ये जानकारी अब पोर्टल के जरिए हर किसी की रेंज में आ गई है.

