India vs England: ऐसे Free में स्ट्रीम करें टेस्ट मैच! यहां जानें बेस्ट ऑप्शन

India vs England Free Live Streaming: आज यानी 1 जुलाई को दोपहर तीन बजे से India vs England का टेस्ट मैच शुरू हो गया है. ये क्रिकेट मैच कोविड19 के समय में पोस्टपोन हुआ था और इसे अब रीशिड्यूल किया गया है. सीरीज के इस पांचवे टेस्ट मैच को आप किस तरह लाइव स्ट्रीम (India vs England Free Live Streaming) कर सकते हैं, आइए हम आपको बेस्ट ऑप्शन्स के बारे में बताते हैं..

लाइव स्ट्रीम करें India vs England का मैच

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस टेस्ट मैच, इसके बाद हो रही तीन मैच वाली T20I सीरीज और तीन मैच वाली ODI सीरीज को आप सोनी के स्पोर्ट्स चैनलों पर देख सकते हैं क्योंकि सोनी के पास इनके ब्रॉडकास्टिंग राइट हैं. इन क्रिकेट के मकबलों को Sony Ten और Sony SIX के चैनलों पर देखा जा सकता है. ऑनलाइन की बात करें तो आप इन्हें SonyLIV पर देख सकते हैं.

Free में ऐसे स्ट्रीम करें लाइव क्रिकेट के मुकाबले

हमने आपको यह तो बता दिया है कि इन मुकाबलों को आप SonyLIV पर लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं लेकिन अब हम आपको बताएंगे कि ये आप फ्री में कैसे देख सकते हैं. अगर आप एक जियो यूजर हैं तो जियो टीवी (Jio TV) के ऐप पर आप मैच को Free में स्ट्रीम कर सकते हैं. जियोफाइबर के ब्रॉडबैंड प्लान्स में भी SonyLIV Premium का सब्सक्रिप्शन दिया जा रहा है.

Paytm First की मेंबरशिप लेकर आपको छह महीनों का SonyLIV Premium का सब्सक्रिप्शन फ्री में मिल जाएगा. आपको बता दें कि आप छह महीनों के लिए इसकी मेंबरशिप 899 रुपये में ले सकते हैं.



Vodafone Idea या Vi यूजर्स 82 रुपये के प्रीपेड प्लान को खरीदकर 28 दिनों के लिए SonyLIV Mobile का एक्सेस पा सकते हैं. वीआई यूजर्स को कंपनी के 100 रुपये वाले ऐड-ऑन पोस्टपेड प्लान में भी SonyLIV Premium का फ्री सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा.

आपको बता दें कि SonyLIV Premium के सब्सक्रिप्शन को 299 रुपये प्रति महीने के हिसाब से, 699 रुपये में छह महीनों के लिए और 999 रुपये में पूरे एक साल के खरीद सकते हैं.