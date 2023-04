Riyan Parag ने डुबोई Rajasthan की लुटिया तो गुस्साए फैन्स, ट्विटर पर ऐसे निकाली भड़ास

IPL 2023 RR Vs LSG Fans Trolls Riyan Parag: IPL 2023 में राजस्थान रॉयल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच मुकाबला खेला गया. पहले बल्लेबाजी करते हुए लखनऊ सिर्फ 154 रन ही बना सका. देखकर लग रहा था कि राजस्थान आराम से मुकाबला जीत लेगा. शुरुआत भी अच्छी रही. लेकिन आखिर में राजस्थान मैच हार गया और मैच का मुजरिम रियान पराग को बनाया गया.

फैन्स ने किया रियान पराग को ट्रोल

उन्होंने नॉट आउट रहते हुए 12 गेंद पर सिर्फ 15 रन बनाए. उनकी परफॉर्मेंस देखकर राजस्थान के फैन्स गुस्सा गए और ट्विटर पर रियान पराग टॉप ट्रेंड करने लगे. लोगों ने उनको लेकर मजेदार मीम्स शेयर किए.

Man of the Match - Riyan Parag @tanay_chawda1 pic.twitter.com/Qxb0hwdsAW — Myself Jayanta (@Jayanta81990518) April 19, 2023

only best thing Riyan Parag can do is pic.twitter.com/94RNuFZamK — PrinCe (@Prince8bx) April 19, 2023

Before Trolling Riyan parag , Haters Remember that He is the Best batter of Rajasthan royals after Holder, Padikkal , Ashwin , boult, sandeep , Chahal and zampa #RRvsLSG pic.twitter.com/5ULpRUlNCf — Harsh (@royals_hu) April 19, 2023

RR fans to Riyan Parag in every IPL season pic.twitter.com/LnSAVtHcus — Satyam (@satyam_2044) April 16, 2023

हार के बाद से ही रियान पराग पर ट्विटर पर अटैक होना शुरू हो गया. सभी को लग रहा था कि राजस्थान के लिए यह मैच मुट्ठी में है और आसानी से मैच को जीत लिया जाएगा. लेकिन रियान पराग के खराब परफॉर्मेंस के कारण राजस्थान मुकाबला हार गया और सारी उम्मीदें टूट गईं.