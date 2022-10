Zee News Select: टेक की ये हैं 10 बड़ी खबरें, जो दिनभर छाई रहीं | 11 October 2022

1. Diwali sale में Xiaomi के इस Smartphone की ऐसी दीवानगी! दनादन हो रही बिक्री; जानिए क्या है ऐसा खास - Click here to read full story

Xiaomi के एक स्मार्टफोन ने दीवाली सेल में धमाल मचा डाला है. फोन की दनादन बिक्री हो रही है. दिवाली सेल में कंपनी के डिवाइस पर धमाकेदार डिस्काउंट दिए गए थे. आइए जानते हैं सबसे ज्यादा बिकने वाले प्रोडक्ट्स में कौन-कौन से फोन्स थे...

2. दिलों पर बिजलियां गिराने आ रहा Nokia का मस्त 5G Smartphone, देख कहेंगे- जो भी हो खुदा की कसम... लाजवाब हो... - Click here to read full story

Nokia 5G Smartphone: Nokia बहुत जल्द धमाकेदार फीचर्स से लैस 5G Smartphone ला रहा है. जिसकी कीमत और फीचर्स का खुलासा हो गया है. आइए जानते हैं Nokia G400 5G की कीमत, फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स...

3. Inverter का काम करता है ये छोटा सोलर पावर जेनरेटर, बिना रुके करेगा पावर सप्लाई! - Click here to read full story

Solar Power: अगर आप इन्वर्टर के अलावा एक और पावर सप्लाई डिवाइस खरीदने की तैयारी कर रहे हैं तो आज हम आपके लिए एक बेहतरीन सोलर पावर्ड जेनरेटर लेकर आए हैं जो आपके बड़े काम आएगा.

4. Apple की शातिर चाल! इस दिन लॉन्च होने वाला है iPhone 15, कीमत और फीचर्स भी आ गए सामने - Click here to read full story

iPhone 15 Leak: iPhone 15 को लेकर कई अफवाहें सामने आ चुकी हैं. अब आने वाले आईफोन की कीमत और लॉन्च डेट का खुलासा कर दिया है. आने वाले फोन में ऐसा फीचर मिलने वाला है, जिसको जानकर झूम उठेंगे आप...

5. महिला ने जैसे ही पहनी Apple Watch, घड़ी ने तुरंत बता दिया उसको प्रेग्नेंट; टेस्ट करवाया तो उड़ गए होश - Click here to read full story

Apple Watch: Apple की स्मार्टवॉच अपने फीचर के लिए दुनियाभर में मशहूर है. आपने कई बार ऐसी खबर देखी होगी जिसमें इस घड़ी की वजह से लोगों की जान बची है. ऐपल के स्मार्टवॉच में ऑक्सीजन वेलव, हार्टबीट्स और अन्य टेस्ट बताने जैसे फीचर्स उपलब्ध होते हैं.

6. बारिश हो या फिर ठंड... बिना धूप के भी मिनटों में सूखेंगे कपड़े! बस इस तरीके से Washing Machine में धोएं - Click here to read full story

How To Clean Cloth In Washing Machine: बारिश के सीजन में और ठंड में कपड़े काफी देर में सूख पाते हैं. आज हम आपको ऐसे तरीकों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिससे जल्दी कपड़े सूख जाएंगे और ज्यादा महनत भी नहीं करनी पड़ेगी.

7. Samsung ला रहा 200MP कैमरे वाला धाकड़ Smartphone, डिजाइन देखकर ललचा जाएगा आपका मन - Click here to read full story

Samsung Flagship Smartphone: Samsung बहुत जल्द अपना 200MP कैमरे वाला फ्लैगशिप स्मार्टफोन लॉन्च करने वाला है. फीचर्स और डिजाइन देखकर आपका भी दिल खुश हो जाएगा. आइए जानते हैं Galaxy S23 Series के बारे में सबकुछ...

8. दीवाना बनाने आया Vivo का 12 हजार रुपये वाला फोन, देख लोग बोले- 'तुमसा कोई प्यारा, कोई हसीन नहीं है...' - Click here to read full story

Vivo Y32t Launch: Vivo ने कम कीमत वाला एक नया स्मार्टफोन लॉन्च किया है. फोन के मुख्य आकर्षण में एक एचडी+ डिस्प्ले शामिल है. फोन के डिजाइन और फीचर्स को काफी पसंद किया जा रहा है. आइए जानते हैं Vivo Y32t की कीमत और फीचर्स...

9. WhatsApp पर लोगों को मिला Electricity Bill, कहा- बिल भरो नहीं तो रात को काट देंगे बिजली; जानिए क्या है सच्चाई - Click here to read full story

Electricity Bill Scam: हैकर्स फर्जी वॉट्सएप संदेशों का उपयोग कर रहे हैं, जो उनसे बिजली बिल का भुगतान करने के लिए कह रहे हैं और लिखा जा रहा है कि बिल नहीं भरा तो कनेक्शन काट दिया जाएगा. कई ट्विटर यूजर्स ने इस घोटाले की सूचना दी है.

10. चुटकी बजाते ही Download हो जाएगी Movie! Jio 5G की Download Speed का हुआ खुलासा - Click here to read full story

Jio 5G: Ookla ने ग्राहकों को दी गई Jio और Airtel की 5G स्पीड के बारे में डेटा शेयर किया है. दिल्ली में, Jio 598.58 Mbps की औसत डाउनलोड स्पीड देने में सक्षम था, जो लगभग 600 Mbps है.

