खुशखबरी! Free में बदल जाएगा One Plus स्मार्टफोन का खराब डिस्प्ले, एक रुपये भी नहीं चुकाना पड़ेगा आपको

खुशखबरी! Free में बदल जाएगा One Plus स्मार्टफोन का खराब डिस्प्ले, एक रुपये भी नहीं चुकाना पड़ेगा आपको

One Plus Policy: One Plus यूजर्स को खुद के पैसे खर्च करके स्मार्टफोन का डिस्प्ले रिपेयर नहीं करवाना पड़ेगा और कंपनी इसके लिए ग्राहक की तरफ से भरपाई भी करेगी.