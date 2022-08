Paytm Down: चलते-चलते अचानक डाउन हुआ पेटीएम, यूजर्स ने पूछा- ये क्या बवाल है... तो मिला ऐसा जवाब

Paytm Facing Outage In India: इंडियन पेमेंट प्लेटफॉर्म पेटीएम (Paytm) इस समय भारत में एक आउटेज (Paytm Facing Outage In India) का सामना कर रहा है, जिसमें कई यूजर पूरी तरह से ऐप का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं. आउटेज न केवल भुगतान बल्कि पूरे ऐप और वेबसाइट को प्रभावित कर रहा है. यूजर अचानक लॉग आउट होने और वापस लॉग इन करने में असमर्थ होने की रिपोर्ट कर रहे हैं.

दिखाई दे रहा ये मैसेज

हमने चेक करके देखा तो खबर लिखने तक पेटीएम ऐप फिलहाल काम नहीं कर रहा था और वॉलेट पेमेंट सहित ट्रांजेक्शन वर्तमान में पूरी तरह से बंद है. ट्रांजेक्शन करने की कोशिश करने से यूजर ऐप से लॉग आउट हो जाएंगे, और पैसे भेजने या फिर से लॉगिन करने में असमर्थ होंगे. एक एरर के साथ मिलने के बाद जो अचानक यूजर्स को लॉग आउट कर देता है, इस समय वापस लॉग इन करने का प्रयास करना असंभव है. इसके बजाय, यूजर्स को 'Something went wrong, please try again after some time' एरर दिखाई दे रहा है.

Due to a network error across Paytm, a few of you might be facing an issue in logging into the Paytm Money App/website. We are already working on fixing the issue at the earliest. We will update you as soon as it is resolved

