PUBG फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी, जल्द शुरू होगा New State के लिए प्री-रजिस्ट्रेशन

नई दिल्ली: PUBG फैंस के लिए एक खुशखबरी है. इस साल सितंबर में PUBG New State लॉन्च होने वाला है. इससे पहले इस गेम का प्री-रजिस्ट्रेशन के लिए उपलब्ध कराया जाएगा.एक नए अपडेट के अनुसार इस साल सितंबर में पब्जी न्यू स्टेट (PUBG New State) जारी करने वाला है. इसका प्री-रजिस्ट्रेशन अगस्त में शुरू होगा. इसकी जानकारी ट्विटर के जरिए सामने आई है.

Having reached 20 million pre-registrations, we would like to announce that iOS pre-registration for PUBG: NEW STATE will begin starting in August!

Thank you to everyone for all the love and support!

Pre-register now on Google Play at https://t.co/CpMYYUCr3I pic.twitter.com/LzB6t4Cz4o

— PUBG: NEW STATE (@PUBG_NEWSTATE) July 9, 2021