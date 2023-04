ये है Samsung का ऑलराउंडर Smartphone! मिलता है स्टाइलिश डिजाइन और तगड़ी बैटरी लाइफ

Samsung Galaxy S23 Plus: Samsung ने इसी साल फरवरी में अपनी Galaxy S23 Series को लॉन्च किया है, जिसमें वेनिला मॉडल Galaxy S23 और हाई-एंड Galaxy S23 Ultra के अलावा Galaxy S23 Plus को लॉन्च किया. वेनिला मॉडल और टॉप मॉडल काफी ट्रेंड में रहा और इसके फीचर्स की खूब बातें हुईं. Galaxy S23 Plus एक शानदार बैलेंस्ड फोन है, जो कीमत के हिसाब से जबरदस्त परफॉर्म करता है. साथ ही इसका डिजाइन भी काफी प्रीमियम है. आइए जानते हैं Samsung Galaxy S23 Plus के बारे में डिटेल में...

Samsung Galaxy S23 Plus: क्या मिलता है बॉक्स में Samsung Galaxy S23 Plus में फोन के अलावा सिम इजेक्टर, बुकलेट और चार्जिंग केबल मिलती है. बता दें, फोन के साथ चार्जर नहीं मिलता है, इसको आपको मार्केट से खरीदना पड़ेगा. Samsung Galaxy S23 Plus Design Samsung Galaxy S23 Plus का डिजाइन पिछले मॉडल से अलग नहीं है. जिस तरह Galaxy S22 Plus में मिलता था. सबसे बड़ा बदलाव आपको कैमरा डिपार्टमेंट में मिलेगा. कैमरा मॉड्यूल के लिए मेटल कट को हटा दिया गया है. इस फोन में तीन अलग-अलग कैमरा कटआउट का ऑप्शन मिलेगा. फोन का डिजाइन काफी शानदार है. टेबल पर रखने पर फोन लड़खड़ाता है, ऐसे में डिवाइस को केस के साथ यूज करेंगे तो कोई परेशानी नहीं आएगी. फोन के पीछे ग्लास मिलता है, जिसमें मिनिमलिस्टिक डिज़ाइन है. कैमरा कटआउट के अलावा Led फ्लैश और नीचे की तरफ सैमसंग की ब्रांडिंग देखने को मिलती है. लेकिन क्रीम कलर में ब्रांडिंग बड़ी मुश्किल से नजर आती है. पीछे के हिस्से को गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 प्रोटेक्शन मिलता है. फोन के साइड में एल्युमिनियम फ्रेम मिलता है. फोन का वजन 200 ग्राम से कम है और इस्तेमाल करने में काफी आसान लगता है. Samsung Galaxy S23 Plus Display Samsung Galaxy S23 Plus में 48-120Hz एडेप्टिव रिफ्रेश रेट के साथ 6.6-इंच का FHD+ डायनेमिक एमोलेड डिस्प्ले मिलता है. डिस्प्ले में भी गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 प्रोटेक्शन मिलता है. डिस्प्ले काफी बड़ा है और 1,750 निट्स तक ब्राइटनेस प्रदान करता है. धूप में रहने के बाद भी स्क्रीन को आराम से देखा जा सकता है. Samsung Galaxy S23 Plus Battery Galaxy S23 Plus में 45W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ 4,700mAh की बैटरी मिलती है. यह गैलेक्सी S22 प्लस पर केवल 200mAh का अपग्रेड है, यह वैनिला गैलेक्सी S23 की तुलना में 800mAh अधिक प्रदान करता है. गेमिंग और वीडियो देखने के बाद भी गैलेक्सी एस23 प्लस एक दिन से ज्यादा चल जाता है. Samsung Galaxy S23 Plus Camera Galaxy S23 Plus के कैमरा डिपार्टमेंट में कोई बदलाव नहीं किया गया है. सीरीज के टॉप एंड के कैमरे में बड़े बदलाव देखने को मिले हैं. गैलेक्सी S23 प्लस में OIS के साथ 50MP का प्राइमरी कैमरा, 12MP का अल्ट्रा-वाइड-एंगल सेंसर और 10MP का टेलीफोटो लेंस है. डिवाइस 60 FPS पर 4K रिकॉर्डिंग और 30 FPS पर 8K रिकॉर्डिंग की अनुमति देता है. कैमरा डेलाइट में शानदार फोटो क्लिक करता है. फोन का पोट्रेट मोड भी जबरदस्त है. Samsung Galaxy S23 Plus Price Samsung Galaxy S23 Plus की कीमत 8GB रैम और 256GB स्टोरेज वेरिएंट के लिए 94,999 रुपये और 8GB रैम और 512GB स्टोरेज वेरिएंट के लिए 1,04,999 रुपये है. यह देश भर के ऑनलाइन रिटेलर्स, सैमसंग ऑनलाइन स्टोर्स, सैमसंग रिटेल स्टोर्स और सैमसंग के अधिकृत रिटेलर्स के पास फैंटम ब्लैक और क्रीम कलर ऑप्शन में उपलब्ध है. Galaxy S23 Plus एक पावरपैक्स डिवाइस है, जो हर फीचर्स को कवर करता है. अगर आपका बजट 90 से लाख रुपये है, तो यह आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है. Galaxy S23 Plus मार्केट में सबसे शक्तिशाली स्मार्टफोन में से एक है, और स्मूद यूआई, लंबे समय तक अपडेट और बैटरी लाइफ इसे एक बेहतरीन विकल्प बनाते हैं.