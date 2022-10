Save Laptop in Rain: चावल में डालने की जरूरत नहीं, बारिश में लैपटॉप भीगने पर तुरंत करें ये काम

What to do if water goes into a laptop: बारिश के इस मौसम में बाहर निकालना काफी मुश्किल हो सकता है लेकिन काम के लिए सभी को जाना ही पड़ता है. इस मौसम में ऐसा कई बार होता है कि बैग में रखे होने के बाद भी हमारे गैजेट्स, जैसे स्मार्टफोन, लैपटॉप आदि में पानी चला जाता है. आमतौर पर इन डिवाइसेज में से पानी निकालने के लिए हम चावल या हेयर ड्राइअर जैसे तरीकों का इस्तेमाल करते हैं. आज हम आपको एक ऐसी तरकीब के बारे में बताने जा रहे हैं जिससे आप अपने भीगे हुए लैपटॉप को बिना चावल में डाले सुखा सकेंगे. आइए जानते हैं कि ऐसा कैसे किया जा सकता है.

भीग गया है Laptop तो तुरंत करें ये काम

अगर आपका लैपटॉप स्लीप मोड में है तो सबसे पहले मेन पावर बटन की मदद से इसे स्विच ऑफ करें. इसके बाद अगर लैपटॉप में कोई यूएसबी या दूसरी एक्सेसरी प्लग्ड-इन हो तो उन सभी को अनप्लग करें. इस बात का भी ध्यान रखें कि आपका लैपटॉप इस समय चार्जिंग पर न हो और आपका चार्जिंग पोर्ट खाली हो.

अब फॉलो करें ये स्टेप्स

लैपटॉप को स्विच ऑफ करने के बाद, सभी एक्सेसरीज को अनप्लग करने के बाद लैपटॉप को उलटा करें और फिर लैपटॉप की बैटरी को बाहर निकालें. अगर आपके लैपटॉप में ये ऑप्शन नहीं है तो इस स्टेप को स्किप करें और फिर एक मुलायम कपड़े की मदद से लैपटॉप को पोंछें और फिर एक तौलिया के ऊपर, लैपटॉप को उलट करके रख दें. लैपटॉप को कम से कम चार घंटों के लिए इसी पोजिशन में छोड़ दें.

Laptop को चावल में डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी

ऊपर बताई गई तरकीबों से आप अपने लैपटॉप को सुखा सकेंगे. बता दें कि भीगे हुए लैपटॉप को सुखाने और ठीक करने के लिए आपको उसपर चावल नहीं डालना पड़ेगा या यूं कहें कि लैपटॉप को चावल में नहीं रखना पड़ेगा. इस गैजेट को सुखाने के लिए आपको हेयर ड्राइअर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी.

