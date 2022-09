Zee News Select: टेक की ये हैं 10 बड़ी खबरें, जो दिनभर छाई रहीं | 18 September 2022

1. Flipkart और Amazon भी इसके आगे फेल, थोक के भाव में सामान बेच रही है ये वेबसाइट - Click here to read full story

Online Shopping: अगर आप कम कीमत में धांसू सामान खरीदना चाहते हैं तो हम आपके लिए ऐसी वेबसाइट्स लाए हैं जो तकरीबन थोक के भाव में अपना सामान बेचती हैं.

2. Jio के महज 155 रुपये वाले रिचार्ज को दनादन खरीद रहे ग्राहक, पूरे महीने चलेगा इंटरनेट और होगी अनलिमिटेड कॉलिंग

Jio Offer: Jio अपने ग्राहकों को समय-समय पर तगड़े प्लान्स और ऑफर्स से अपडेट करता रहता है, इन प्लान्स की कीमत बेहद ही कम होती लेकिन इनमें बेनिफिट्स तगड़े होते हैं. आज हम आपको ऐसे ही एक तगड़े प्लान के बारे में बताने जा रहे हैं.

3. 5G Smartphone तुरंत खरीदना है जरूरी! 4G स्मार्टफोन चलाने वाले यूजर्स हो जाएं सावधान

Old Smartphone: भारत में 5G तकनीक की दस्तक हो चुकी है और मार्केट में 5जी स्मार्टफोन्स भी आ चुके हैं, हालांकि लोग अभी भी 4जी फिन इस्तेमाल कर रहे हैं. अगर आप भी अभी तक पुराना स्मार्टफोन चला रहे हैं तो हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर क्यों इसे बदलना जरूरी है.

4. Smartphone Tricks: क्या आपके स्मार्टफोन पर चलेगा 5G? चुटकियों में ऐसे करें चेक

5G Service भारत में जल्द शुरू होने वाली है और लोग इसके रोलआउट होने का काफी इंतजार कर रहे हैं. इन सर्विसेज के आने से पहले यहां जानिए कि आप किस तरह चेक कर सकते हैं कि आपके फोन में 5G नेटवर्क चलेगा या नहीं..

5. One Plus का कैमरा देख सकता था कपड़ों के आर-पार, कंपनी ने गलती से ऑफर कर दी थी इतनी हाईटेक तकनीक

One Plus 8 Pro Camera: कई बार स्मार्टफोन कंपनियां अपना नया स्मार्टफोन मार्केट में उतारते समय कुछ कमियों को दूर करना भूल जाती हैं, और ऐसी ही कमी एक बार वनप्लस स्माटफोन में रह गई थी जिसकी वजह से उसे काफी आलोचना झेलनी पड़ी थी.

6. Cinema Hall को भूल जाएंगे आप, जब 'छोटू प्रोजेक्टर' को ले आएंगे घर; क्वालिटी देख लोग बोले- ये तो बड़ा धांसू है

7. Gmail Tricks: एक बार में डिलीट हो जाएंगे सारे फालतू ईमेल और खाली हो जाएगा स्टोरेज! जानिए कैसे

Gmail का काफी ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है. जीमेल पर काम से मेल्स से ज्यादा फालतू मेल्स आते हैं. जिनको डिलीट करना काफी मुश्किल हो जाता है लेकिन एक फीचर से फालतू मेल्स आते ही डिलीट हो जाएंगे..

8. TV, Fan से लेकर पावर बैंक और स्मार्टफोन चला देगा ये छोटा Solar Generator, स्मार्टफोन जितनी है कीमत

Solar Energy: अगर आपके घर में बिजली आए दिन चली जाती है और घंटों तक नहीं आती है तो अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है. दरअसल अब आप बिजली जाने के बाद भी TV, पंखे समेत और भी कई गैजेट्स को पावर सप्लाई कर सकते हैं.

9. OPPO A77 पर छप्परफाड़ डिस्काउंट, इतना स्टाइलिश स्मार्टफोन फिर नहीं मिलेगा इतना सस्ता

Smartphone Discount: अगर आप दिवाली से पहले एक स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं लेकिन इस पर तगड़ा डिस्काउंट चाहते हैं तो फ्लिपकार्ट आपके लिए बेस्ट प्लैटफॉर्म है.

10. iPhone 14 के लॉन्च के बाद कम हो गई iPhone 11, iPhone 12 और iPhone 13 की कीमत, ऐसे खरीदें बेहद सस्ते में!

Apple ने हाल ही में iPhone 14 Series लॉन्च की है जिसके बाद कंपनी iPhone 11, iPhone 12 और iPhone 13 की कीमत में काफी गिरावट देखी गई है. आइए इन फोन्स पर मिलने वाले ऑफर्स पर एक नजर डालते हैं..

