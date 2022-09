Zee News Select: टेक की ये हैं 10 बड़ी खबरें, जो दिनभर छाई रहीं | 11 September 2022

1. सरकारी वेबसाइट ने मचाया धमाल, Flipkart और Amazon से सस्ता सामान बेच रही मार्केट में - Click here to read full story

Online Shopping: भारत में ऑनलाइन शॉपिंग के लिए वैसे तो कई वेबसाइट्स हैं लें इनमें से सबसे सस्ता सामान कहां मिलता है इस बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं जिससे आप सबसे ज्यादा बचत कर सकते हैं.

2. सिर्फ 15 हजार में मिल रहा iPhone 13 Pro Max! जानें कहां दी जा रही है इतनी तगड़ी डील - Click here to read full story

iPhone Under Rs 15000: भारत में हाल ही में iphone 14 सीरीज को लॉन्च किया गया है लेकिन इसकी लॉन्चिंग के बाद जो खबर हम आपको बताने जा रहे हैं वो आपको हैरान कर देगी.

3. Samsung ने लॉन्च किया 20 हजार रुपये वाला सबसे धमाकेदार Smartphone, लोग बोले- कितना Cute है... - Click here to read full story

Samsung Galaxy Wide 6: Samsung ने अपना 20 हजार रुपये वाला धमाकेदार स्मार्टफोन लॉन्च किया है. फोन में 90Hz डिस्प्ले और 50-मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा यूनिट शामिल है. आइए जानते हैं Samsung Galaxy Wide 6 की कीमत और फीचर्स...

4. Flipkart Big Billion Days Sale: जोरदार बैटरी वाले इन Realme स्मार्टफोन्स पर Bumper Discount, सेल का मजा होगा दोगुना - Click here to read full story

Fipkart Sale: भारत में फेस्टिव सीजन की शुरुआत के साथ अब Fipkart सेल का आगाज होने वाला है, इस सेल में वैसे तो ज्यादातर प्रोडक्ट्स पर डिस्काउंट है लेकिन स्मार्टफोन ग्राहकों को स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा.

5. iPhone 14 को बेहद सस्ते में करें Pre Order, इस प्लेटफॉर्म से खरीदें 55 हजार रुपये से कम में - Click here to read full story

iPhone 14 India: iPhone 14 को कुछ दिनों पहले ग्लोबली लॉन्च किया गया था. बता दें कि करीब 80 हजार रुपये की कीमत वाले इस स्मार्टफोन को आप 55 हजार रुपये से कम में प्री ऑर्डर (iPhone 14 Pre Order) कर सकते हैं..

6. MOTOROLA edge 30 पर अब तक का सबसे भारी डिस्काउंट, चाह के भी खरीदने से रोक नहीं पाएंगे खुद को - Click here to read full story

Flipkart Offer: अगर अप MOTOROLA edge 30 स्मार्टफोन खरीदने के बारे में मन बना रहे हैं तो आपको flipkart का ऑफर पसंद आएगा जिसमें इस स्मार्टफोन की खरीद पर तगड़ा डिस्काउंट दिया जा रहा है.

7. boAt ने लॉन्च की कम कीमत वाली सबसे स्टाइलिश Smartwatch! कॉलिंग के लिए नहीं निकालना पड़ेगा फोन - Click here to read full story

boAt Storm Pro Call Smartwatch Launched In India: boAt ने भारत में स्टाइलिश स्मार्टवॉच लॉन्च की. boAt हमेशा से ही गजब डिजाइन में शानदार फीचर्स लाता है. इस वॉच में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला है. आइए जानते हैं boAt Storm Pro Call Smartwatch की कीमत (boAt Storm Pro Call Smartwatch Price In India) और फीचर्स...

8. iPhone 14 Price In India: हो गया खुलासा! भारत में इतनी होगी आईफोन 14 की कीमत, सुनकर झूम उठे फैन्स - Click here to read full story

iPhone 14 Series Price In India: iPhone 14 सीरीज लॉन्च हो चुकी है. आईफोन 13 के मुकाबले फोन में काफी बदलाव किए गए हैं. प्रो मॉडल में पिल शेप नॉच की एंट्री हो गई है. वहीं Mini मॉडल की जगह iPhone 14 Plus आ गया है. आइए जानते हैं iPhone 14 की भारतीय कीमत कितनी होगी...

9. Jio 5G SIM की होम डिलीवरी के लिए फॉलो करें ये प्रोसेस, बेहद आसान है तरीका - Click here to read full story

5G: भारत में 5G सर्विसेज को लेकर लोग काफी एक्साइटेड हैं. यहां जानिए कि आप रिलायंस जियो (Reliance Jio) के 5जी सिम को किस तरह आसानी से अपने घर पर डिलीवर करा सकते हैं..

10. Inverter खरीदना हुआ आसान, कीमत हुई 5 हजार से भी कम! अब बिजली जाने पर नहीं होगी समस्या - Click here to read full story

Power Cut: घरों में बिजली जाने की समस्या काफी आम है और इससे छुटकारा दिला सकता है सिर्फ inverter, हालांकि इसकी कीमत ज्यादा होती है. अगर आप भी इसे खरीदने के बारे में विचार कर रहे हैं तो हम आपके लिए इसका तगड़ा ऑप्शन लेकर आए हैं.

