New Year 2023: नए साल में घूमने के लिए बेस्ट हैं ये टूरिस्ट प्लेस, स्विट्जरलैंड सा खूबसूरत लगता है नजारा

Tourist Places For New Year: नए साल की शुरुआत किसी खूबसूरत जगह से करना तो बनता है. नए साल (New Year) पर ज्यादातर लोग स्विट्जरलैंड जैसे देश घूमने की प्लानिंग करते हैं. हमारे देश में स्विट्जरलैंड सी खूबसूरत जगहें मौजूद हैं, जहां जाकर आप घूम सकते हैं. अगर आप नए साल पर कहीं घूमने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आज हम आपको अपने देश की बेस्ट जगहों के बारे में बताने जा रहे हैं. बर्फीली वादियों के बीच मौजूद इन जगहों पर जाकर आप नए साल का मजा ले सकते हैं. सर्दियों के दिनों में यहां का नजारा स्विट्जरलैंड सा खूबसूरत लगता है.

औली, उत्तराखंड

उत्तराखंड का औली बेहद खूबसूरत है. ये समुद्रतल से करीब 3 हजार फीट की ऊंचाई पर है. सर्दियों के दिनों में पूरा औली बर्फीली चादर ओढ़ लेता है. बर्फीले पहाड़, ऊंचे देवदार के खूबसूरत पेड़ और आस-पास शांति से भरा औली का नजारा हर किसी के मन को लुभा देता है. औली में सेब के बगीचे भी देखने को मिलते हैं. औली जाकर आप 4 किलोमीटर तक केबल कार का मजा ले सकते हैं. इतना खूबसूरत होने की वजह से औली को भारत का 'मिनी स्विट्जरलैंड' कहते हैं.

खज्जियार, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश का खज्जियार बेहद खूबसूरत है. खज्जियार की हसीन वादियां, लंबे घास के मैदान, देवादार के जंगल और सुंदर झीलों का नजारा देखकर हर कोई वहां रम जाता है. खज्जियार में सालभर सैलानियों का जमावड़ा लगा रहता है. सर्दियों के दिनों में खज्जियार में बर्फबारी होने लगती है, जिसकी वजह से यहां की खूबसूरती में चार चांद लग जाते हैं. खज्जियार में जंगल और झील किनारे बैठकर आप सुकून के साथ नए साल का सेलिब्रेशन कर सकते हैं.

दिल्ली से दूरी

दिल्ली से औली की दूरी करीब 520 किलोमीटर जबकि खज्जियार करीब 630 किलोमीटर दूर है. अगर बजट के भीतर घूमना चाहते हैं तो सस्ते में बस से आरामदायक ट्रैवल कर आराम से 1000 रुपये के भीतर भारत के मिनी स्विट्जरलैंड पहुंच सकते हैं.

