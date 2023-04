Metro में अजीब कपड़े पहने दिखी लड़की, लोग बोले- देसी उर्फी जावेद..वायरल कर दिया वीडियो

उर्फी जावेद की कॉपी

दरअसल, इस लड़की का एक वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर किया गया है जो वायरल हुआ है. इस वीडियो में दिख रहा है कि लड़की उर्फी जावेद के ही जैसे अजीब ड्रेसिंग सेंस को फॉलो करते हुए नजर आई है, जिसे देखकर कोई भी चौंक जाएगा और इसे उर्फी जावेद की कॉपी ही कहेगा. खास बात यह है कि यह ड्रेस देखने में बड़ा ही अजीब लग रहा है.

मिनी स्कर्ट और फैशनेबल ब्रा

इस वायरल वीडियो में दिख रहा है कि लड़की दिल्ली मेट्रो के अंदर बैठी हुई है. वह मेट्रो के अंदर महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों पर बैठी दिख रही है. जैसे ही अगला स्टेशन आता है, वह खड़ी हो जाती है और जाने लगती है. इस लड़की ने साइड से स्लिट मिनी स्कर्ट और फैशनेबल ब्रा के अलावा कुछ नहीं पहन रखा है. वीडियो देखकर ऐसा लग रहा है कि उसके बगल में ही एक लड़की उसके ड्रेस से असहज नजर आ रही

यह देसी उर्फी जावेद है!

जैसे यह वीडियो वायरल हुआ, इस पर प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो गया है. कुछ लोगों ने कहा कि इस लड़की ने जबरदस्त प्रयोग किया है, यह देसी उर्फी जावेद है और साथ ही में इसको भी मॉडलिंग में जाना चाहिए. फिलहाल लोग इस पर लोग कमेंट कर रहे हैं और यह वीडियो वायरल हो रहा है. आप भी देखिए यह वीडियो

No she is not @uorfi_pic.twitter.com/PPrQYzgiU2

— NCMIndia Council For Men Affairs (@NCMIndiaa) March 31, 2023