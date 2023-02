Flax Seeds: भुनी अलसी खाने से वजन होता है कम, ये हैं खाने का आसान तरीके

How To Eat Flax Seeds For Weight Loss: अक्सर लोग अलसी का सेवन करते हैं. इसमें भरपूर मात्रा में फाइबर,प्रोटीन,कॉपर और जिंक आदि पाए जाते हैं. लेकिन कई बार उसके गलत तरीके से खाने से बॉडी को सही फायदा नहीं मिल पाता है. ऐसा इसलिए क्योंकि कई लोग अलसी को ऐसे ही कच्चा खा लेते हैं. लेकिन आपको बता दें कि अलसी को कच्चा खाने से बचना चाहिए.इसलिए अलसी को रोस्ट करके खाना चाहिए. चलिए हम यहां आपको बताएंगे अलसी खाने का सही तरीका क्या है?



अलसी खाने का सही तरीका-

अलसी का लड्डू-

अलसी के लड्डू बॉडी के लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं. इसमें पाए जाने वाला प्रोटीन और फाइबर बॉडी को मजबूत करके पाचन तंत्र को हेल्दी रखने में मदद करता है. इसके लड्डू बनाने के लिए आटे और अलसी को हल्का रोस्ट कर लें. अब ड्राई फ्रूट मिलाकर इसका लड्डू तैयाप करें, बता दें इस लड्डू को खाने से बॉडी मजबूत होगी.

हलवा-

अलसी के बीजों को शामिल करने के लिए आप सूजी और गाजर के हलवे में इसे शामिल कर सकते हैं. अलसी को भूनकर इसमें डालकर खाने से इसका स्वाद कई गुना बढ़ जाता है इसका कच्चापन भी खत्म होता है. आप इसे ऊपर से डालकर खा सकते हैं.

सलाद

सलाद सेहद के लिए खजाना होती है. सलाद में भुनी अलसी को डालकर खाने से पाचन तंत्र मजबूत रहता है और सलाद खाने में काफी स्वादिष्ट लगती है. ऐसा करने से बॉडी को पोषण मिलने के साथ कब्ज और एसिडिटी की परेशानी भी आसानी से दूर होती है.इसलिए अलसी को भूनकर आप अपन सलाद में छिड़कर इसका सेवन कर सकते हैं.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

भारत की पहली पसंद ZeeHindi.com - अब किसी और की ज़रूरत नहीं