High Blood Pressure: हाई ब्लड प्रेशर के मरीज इन चीजों से बनाएं दूरी, बिगड़ सकती है सेहत

High Blood Pressure Patients Should Not Eat This Food: आजकल ज्यादातर लोग हाई ब्लड प्रेशर की समस्या से परेशान है. हालांकि इसके कोई खास लक्षण नहीं होते हैं. लेकिन अगर समय रहते इस समस्या से निजात नहीं पाया गया तो इससे दिल संबंधी बीमारियां होनी की संभावना रहती है.ऐसे में सही खान पान से इस समस्या को कम किया जा सकता है.ऐसा इसलिए क्योंकि खाने का हमारी सेहत से सीधा संबंध होता है.इसलिए अगर आपको हाई बीपी की समस्या है तो आपको अपने खानपान का खास ध्यान रखना चाहिए. चलिए हम यहां आपको बताएंगे कि आपको किन चीजों का सेवन करने से बचना चाहिए? चलिए जातने हैं.

हाई ब्लड प्रेशर के मरीज इन चीजों से बनाएं दूरी-

नमक से बनाएं दूरी-

हाई ब्लड प्रेशर वाले लोगों नमक का कम सेवन करना चाहिए. बता दें नमक में सोडियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है जो आपके लिए हानिकारक हो सकता है इतना ही नहीं ह आपकी बॉडी में फ्लूइड बैलेंस को प्रभावित करता है.इसलिए ब्रेड और रोल, पिज्जा,सैंडविच, सूप को अपनी डाइट सेआज ही बाहर कर दें. ऐसा इसलिए क्यों इन फूड्स सोडियम की बहुत अधिक मात्रा होती है.

अचार न खाएं-

बहुत से लोगों की आदत होती है कि खाने के साथ अचार जरूर चाहिए होता है. लेकिन अगर आप हाई ब्लड प्रेशर के मरीज है तो आपको अचार से दूरी बना लेनी चाहिए. क्योंकि यह आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है. बता दें अगर आपको बीपी की दिक्कत है तो केवल अचार ही नहीं बल्कि आपको केचअप, चिली सॉस,सोया सॉस को भी डाइट में शामिल नहीं करना चाहिए.

अल्कोहल-

ये तो आपक भी पता है अल्कोहल पीना बॉडी के लिए नुकसादायक है. वहीं जो लोगो अल्कोहल को अधिक सेवन करते हैं उनको हाई ब्लड प्रेशर की समस्या हो सकती है. वहीं अगर आपको पहले से ही बीपी की समस्या तो आपको अल्कोहल से आज ही दूरी बना लें.

