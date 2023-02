Health Tips: इन फलों को भूलकर भी न खाएं एक साथ, बिगड़ सकती है तबियत

Fruits You Should Not Have Together: फिट रहने के लिए ज्यादातर लोग फलों का सेवन करते हैं. वहीं बहुत से लोग फ्रूट सलाद खाना पसंद करते हैं. ये भूख शांत करने का भी अच्छा तरीका है. लेकिन क्या आप जानते हैं फ्रूट सलाद बनाते समय अगर उसमें डाले जाने वाले फ्रूट कॉम्बिनेश का ध्यान अच्छी तरह न रखा जाए तो ये आपकी सेहत को फायदा की जगह नुकसान ज्यादा पहुंचा सकता है.ऐसे में कई फल होते हैं जिनके साथ कुछ चीजों सेवन भूलकर भी नहीं चाहिए.

इन फलों भूलकर भी न खाएं एक साथ-

संतरे और गाजर (Oranges and Carrots)-

गाजर और संतरे का कॉम्बिनेशन सेहत के लिए खतरा पैदा कर सकता है.इन दोनों चीजों का एकसाथ सेवन करने से हीटबर्न की समस्या होने के साथ किडनी तक डैमेड होने का खतरा बना रहता है.

अमरूद और केला (Guava and Banana)-

यह कॉम्बिनेशन सेहत के लिए दिक्कत पैदा कर सकता है. इन दोनों फ्रूट को एक साथ खाने से एसिडोसिस, सिरदर्द होना जैसी समस्याओं का खतरा बढ़ सकता है.

अनानास और दूध (Pineapple and milk)-

अनानास में ब्रोमेलेन तत्व पाया जाता है. यह एक ऐसा एंजाइम है जो अनानास रस से निकलता है. इसके दूध में संपर्क में आने में गैस, मतली जैसी कई समस्याएं हो सकती हैं.

पपीता और नींबू (Papaya and Lemon)-

कई लोग फलों के ऊपर नींबू निचोड़कर खाते हैं. लेकिन अगर आप पपीता खा रहे हैं तो ऐसा करने की भूल बिल्कुल न करें. बता दें कि पपीता और नींबू एक घातक संयोजन है एनीमिया और हीमोग्लोबिन के असंतुलन का कारण बन सकता है.

फलों के साथ सब्जियां (Vegetables with fruits)-

फलों के साथ सब्जियों का सेवन करने से पेट में विषाक्त पदार्थ पैदा होते हैं जिससे दस्त, सिरदर्द और दर्द हो सकता है. (Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.) हिंदी ख़बरों के लिए भारत की पहली पसंद ZeeHindi.com - सबसे पहले, सबसे आगे