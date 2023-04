Due To Increased Tension: इन चीजों की वजह से हो सकते हैं टेंशन के शिकार, तुरंत बनाएं दूरी

These Things Can Cause Tension: टेंशन होना आज के समय में आम समस्या है. वहीं इस समस्या से बचने के लिए लोग माइंड को डायवर्ट भी करने की कोशिश करते हैं. लेकिन क्या आपको पता है कि कुछ चीजों को खाने से आप आपकी टेंशन बढ़ सकती है. जी हां स्ट्रेस होने पर कुछ चीजों का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए. चलिए हम यहां आपको बताएंगे कि किन चीजों का सेवन करने से स्ट्रेस बढ़ सकता है?

इन चीजों का सेवन करने से बढ़ सकती है टेंशन-

मीठी चीजों को खाने से बचें-

क्या आपको पता है कि हाई शुगर वाले फूड खाने में एंग्जायटी को बढ़ाने का काम करते हैं. इसलिए केक, पेस्ट्री जैसी चीजों को खाने से ब्लड शुगर तेजी से बढ़ता है.वहीं एनर्जी लेवल भी नीचे ऊपर होती है. ऐसे में जब आपका ब्लड शुगर तेजी से कम या बढ़ता है तो मूड खराब होने लगता है. वहीं कई लोगों को एंग्जायटी भी हो सकती है.इसलिए अगर आपको स्ट्रेस हो रहा है तो आप भूलकर भी मीठी चीजों का सेवन कर सकता है. आर्टिफिशयल स्वीटनर-

कुछ लोग शक्कर नहीं खाते हैं लेकिन आर्टिफिशियल स्वीटनर का इस्तेमाल करते हैं. लेकिन बता दें स्ट्रेस होने पर अगर आप आर्टिफिशयल स्वीटनर का सेवन करते हैं तो इससे स्ट्रेस बढ़ सकता है इसलिए इससे फौरन दूरी बना लें.

तला हुआ खाना-

फ्राइड खाने की चीजों में ट्रांस फैट की मात्रा अधिक होती है. ट्रांस फैट आपके बॉडी में सूजन का एक बड़ा कारण है. ऐसे में अगर आपको स्ट्रेस है तो आपको तली हुई चीजों को खाने से बचना चाहिए. ऐसा इसलिए क्योंकि तली हुई चीजों को खाने से आपका स्ट्रेस बढ़ सकता है .

कैफीन से बचें-

बहुत ज्यादा कैफीन पीने से आपको स्ट्रेस की समस्या हो सकती है. बता दें कैफीन की वजह से एड्रेनल ग्लैंड ओवर- स्टीम्युलेट हो जाती है. जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर भी बढ़ सकता है. इसलिए तनाव होने पर कैफीन से बनी चीजों को लेने से बचें.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)