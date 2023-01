Side Effect Of Rusk: चाय के साथ आप भी खाते हैं रस्क? सेहत को हो सकते हैं ये बड़े नुकसान

Harm To Health Of Eating Rusks With Tea: ज्यादातर लोग सुबह खाली पेट चाय के साथ रस्क खाना पसंद करते हैं. वहीं कुछ लोगों को रस्क खाने की कुछ ज्यादा ही आदत होती हैं. बहुत से लोग दिन में भी कई बार रस्क खाते हैं. अगर आप भी सुबह उठते ही रस्क चाय के साथ खाते हैं तो थोड़ा संभल जाएं. ऐसा इसिलए क्योंकि रस्क का सेवन आपकी सेहत के लिए नुकसादायक हो सकता है. अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये रस्क किस तरह से आपके लिए नुकसादायक हो सकते हैं तो बता दें कि ये जिस आटे से बनता है वो रिफाइंड होता है इसमें चीनी की मात्रा अधिक होती है और इसे बनाने में खराब क्वालिटी का तेल भी इस्तेमाल किया जाता है जो आपकी सेहत को बहुत नुकसान पहुंचाता है. चलिए हम यहां आपको बताएंगे कि चाय के साथ रस्क खाने के क्या नुकसान होते हैं?

रस्क में मौजूद सामग्री-

रस्क में रिफाइंड गेहूं का आटा या फिर मैदा का उपयोग किया जाता है.इसके साथ ही इसमें सूजी, रिफाइंड वेडिटेबल ऑयल, आर्टिफिशियल फ्लेवर्स,फूड एडिटिव्स, प्रिजर्वेटिव्स आदि डाले जाते हैं. ये सभी सेहत को नुकसान पहुंचाते हैं .वहीं ऐसे में सिर्फ दो रस्क खाकर ही आपनी बॉडी को मोटापे की तरह ले जा रहे हैं.

चाय के साथ रस्क खाने के नुकसान-

बढ़ता है हृदय रोग का जोखिम-

दिल की सेहत के लिए चाय के साथ टोस्ट खाना नुकसादायक हो सकता है. क्योंकि इसमें उन सभी रोगों का जोखिम बढ़ता है तो हृदय रोगों के जोखिम है.

आंतों को पहुंचाता है नुकसान-

अगर आप नियमित चाय के साथ टोस्ट का सेवन करते हैं तो इससे आंत में छाले की समस्या हो सकती है. यह पेट में गैस, खराब पाचन और अन्य समस्याओं का भी कारण बन सकता है.

