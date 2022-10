Metabolism: इन फूड्स को जरूर करें डाइट में शामिल, मेटाबॉलिज्म होगा बूस्ट

Foods To Boost Your Metabolism: कई बार शरीर में हमेशा थकान और सुस्ती बनी रहती है. जिस कारण कोई भी काम करने का मन नहीं करता है और शरीर में हमेशा थकान और कमजोरी बनी रहती है.वहीं कमजोर मेटाबॉलिज्म के कारण कई बार खाना ठीक से नहीं पचता है और शरीर को ऊर्जी भी नहीं मिलती है. वहीं अगर आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म (Metabolism) अच्छा होता है तो आप दिनभर एक्टिव रहते हैं. ऐसे में हम यहां आपको कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताएंगे जिनका रोजाना सेवन करने से आपकी बॉजी का मेटाबॉल्जिम बूस्ट होगा.

मेटाबॉलिज्म बूस्ट करने के लिए इन फूड्स का करें सेवन-

अदरक (Ginger)-

अदरक शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होती है. इसमें मौजूद एंटी-इन्फ्लेमेटरी और एंटी बैक्टीरियल (Anti-Inflammatory and Anti-Bacterial) गुण शरीर के दर्द को दूर करने साथ ही हेल्दी भी रखने में मदद करता है.इसके अलावा इसका रोजाना सेवन करने से आपको पेट से जुड़ी समस्याएं नहीं होती है और आपका मेटाबॉलिज्म भी बूस्ट होता है.

हरी सब्जियां (green vegetables)-

हरी सब्जियां शरीर को हेल्दी रखने का काम करती हैं. इन्हें खाने से मेटाबॉलिज्म स्ट्रॉग होने के साथ सेहत को भी बहुत फायदे मिलते हैं. हरी सब्जिओं को डाइट में जरूर शामिल करना चाहिए.ऐसा इसलिए क्योंकि हरी सब्जियों में आयरन,कैल्शियम, पोटेशियम और विटामिन बी (Iron, calcium, potassium and B vitamins) पाया जाता है. इसलिए इनका सेवन करने से आप कई तरही की बीमारियों से भी बचें रहते हैं.

कॉफी (coffee)-

कॉफी सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होती है. इसको पीने से शरीर को तुरंत एनर्जी मिलती है. कॉफी पीने से शरीर की सुस्ती और थकान दूर होती है. इतना ही नहीं कॉफी पीने से शरीर के मेटाबॉलिज्म को मजबूत करने में मदद मिलती है.

नारियल का तेल (coconut oil)-

नारियल का तेल शरीर को हेल्दी रखने में मदद करता है. रोजाना नारियल तेल का सेवन करने से शरीर का फैट भी कम होता है. जी हां नारियल तेल में ऐसे गुण होते हैं तो बॉडी को स्लिम रखने में मदद करते हैं.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)