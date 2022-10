Protein: प्रोटीन की कमी से बॉडी को होती हैं ये समस्याएं, भूलकर भी न करें नजरअंदाज

Lack Of Protein Causes These Problems To Body: शरीर को हेल्दी रखने के लिए कई तरह के पोषक तत्वों की जरूरत होती है. इन्हीं में से एक है प्रोटीन. यह एक ऐसा आवश्यक पोषक तत्व है जो सिर्फ मसल्स बिल्डिंग में ही मदद नहीं करता है बल्कि स्किन,एंजाइम और हार्मोन के लिए बहुत जरूरी है. इतना ही नहीं यह शरीर के सभी टिश्यूज के लिए जूरूरी है.वहीं बता दें जब शरीर में प्रोटीन की कमी होती है तो व्यक्ति को कई तरह की स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है. ऐसे में हम यहां आपको बताएंगे कि प्रोटीन की कमी से व्यक्ति को किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है? चलिए जानते हैं.

प्रोटीन की कमी से शरीर को होती हैं ये दिक्कतें-

हड्डियों का कमजोर होना-

ज्यादातर लोग शरीर में प्रोटीन की कमी को सिर्फ मसल्स मास या वजन से जोड़कर ही देखते हैं. लेकिन प्रोटीन की कमी से हड्डियों पर विपरीत असर पड़ सकता है और वह कमजोर भी हो सकती हैं. जब शरीर में प्रोटीन की कमी होती है को मामलू चोट के कारण भी हड्डियां टूटने का खतरा रहता है.

फैटी लीवर की समस्या-

प्रोटीन की कमी लीवर को भी गंभीर रूप से प्रभावित कर सकती है इससे लीवल सेल्स में फैट बढ़ने लगता है. जिससे व्यक्ति को फैटी लीवर की समस्या हो सकती है. बता दें फैटी लीवर के कारण व्यक्ति को थकान, कमजोरी या पसलियों के नीचे दर्द की शिकायत होती है.

बार-बार इंफेक्शन की समस्या-

वैसे तो बदलते मौसम में अधिकतर लोगों को इंफेक्शन की शिकायत होती है. लेकिन अगर आपका शरीर बार-बार संक्रमित हो रहा है तो इसके पीछे प्रोटीन की कमी जिम्मेदार हो सकती है. ऐसा इसलिए क्योंकि प्रोटीन की कमी आपके शरीर की इम्यूनिटी पर असर डालती है.बता दें बहुत कम प्रोटीन खाने से आपके शरीर की सामान्य सर्दी जैसे संक्रमणों से लड़ने की क्षणता कम हो सकती है. जिससे कारण आप बार-बार बीमार होने लगते हैं.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)