Kidney Health: इन तरीकों से रखें किडनी का ध्यान, बॉडी रहेगी हमेशा फिट

How To Take Care Of Kidney: आजकल अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से लोगों को किडनी से जुड़ी बीमारियों का सामना करना पड़ता है. जिसकी वजह से लोगों को कई और बीमारियां भी अपनी चपेट में ले रही हैं मगर क्या आपको पता है कि किडनी में दिक्कत होने के पीछे की वजह आपकी रोजमर्रा की कुछ गलतियां होती हैं. ऐसे में अगर आप भी अपनी किडनी को हेल्दी रखना चाहते हैं तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए. चलिए हम यहां आपको बताएंगे कि आप किन तरीकों से किडनी की दिक्कत से छुटकारा पा सकते हैं और इसको कैसे हेल्दी रख सकते हैं?

इन तरीकों से रखें किडनी का ध्यान-

दवाई खाने से बचें-

ज्यादातर लोगों की आदत होती है कि वो बात-बात पर दवा खाने लगते हैं. लेकिन क्या आपको पता है इसका आपकी किडनी पर बहुत ही बुरा असर पड़ता है. ऐसा इसलिए क्योंकि दवाई किडनी को नुकसान पहुंचाने का काम करती हैं. इसलिए दवा बिना डॉक्टर की एडवाइस के ना खाएं.

हेल्दी चीजें खाएं-

किडनी को हेल्दी रखने के लिए अच्छी डाइट लें इससे आपको हाई ब्लड प्रेशर, मोटापा और डायबिटीज जैसी दिक्कत नहीं होगी . वहीं डाइट में सब्जी,फल और अनाज का सेवन करें.

भरपूर पानी पिएं-

भरपूर पानी पीने से किडनी हेल्दी रहती है. ऐसा इसलिए क्योंकि पानी पीने से किडनी में मौजूद टॉक्सिन्स बाहर निकल जाते हैं. जिससे आपको पथरी या किडनी इंफेक्शन जैसी दिक्कत नहीं होती है.

किसी भी तरह के नशे से दूरी बनाएं-

स्मोकिंग से किडनी खराब हो जाती है. वहीं अल्कोहल का सेवन करने से किडनी सही तरीके से फंक्शन नहीं कर पाती है. ऐसे में अगर आप चाहते हैं कि किडनी की दिक्कत ना हो ता आप स्मोकिंग और अल्कोहल से फौरन दूरी बनाएं.

रोजाना एक्सरसाइज-

किडनी को हेल्दी रखने के लिए 30 मिनट रोजाना एक्सरसाइज करें. इससे डायबिटीज और दिल की बीमारी होने की शिकायत भी कम रहती है.