Arm Fat: बाजुओं की चर्बी ने कर दिया है शर्मिंदा? हो सकते हैं ये बड़े कारण, इन तरीकों से दिक्कत होगी दूर

How To Get Bigger Arms: महिलाओं का सबसे महत्वपूर्ण समस्या में से एक हाथों के आसपास वजन का बढ़ना है. यह तो शरीर के भीतर संतुलन बिगड़ने के चलते होता है. हाथों के आसपास वजन बढ़ना कई कारणों से हो सकता है और इससे बचने के लिए हमें जानना चाहिए कि यह क्यों होता है. ऐसे में हम यहां आपको बताएंगे कि बाजुओं का मोटापा बढ़ने के क्या कारण होते हैं?

इन कारणों से बढ़ता है बाजुओं में मोटापा- 1. शरीर की उम्र

आमतौर पर, शरीर की उम्र बढ़ने के साथ ही हमारी खुराक भी कम हो जाती है और इससे मेटाबॉलिज्म कमजोर होता है. इससे हमारे शरीर में जमा होती है और असंतुलित कारणों से हमारे हाथों के आसपास वजन बढ़ता है. 2. बैठे-जीते जीवनशैली

अधिकतर महिलाएं अपने घर में बैठती हैं और इस तरह से उन्हें बहुत कम काम करना पड़ता है. इस कारण वे सदियों भर कैरियर से दूर रहती हैं और उनकी जीवनशैली अत्यधिक बैठे जीते की होती है. इससे हाथों के आसपास वजनीय प्रभाव होता है. 3. खाद्य अप्रिय भोजन उपभोग करना

बहुत से लोग खाद्य सामग्री का उपभोग करते हुए सही तरीके से ध्यान नहीं रखते हैं जो उनके स्वास्थ्य के लिए अधिक नुकसानदायक साबित होता है. अप्रिय खाद्य सामग्री से ग्रस्त होने से हमारे शरीर को अधिक कैलोरी मिलती है जो हमारे हाथों के आसपास वजन का उभरना प्रभावित करती है. 4. नियमित व्यायाम की कमी

व्यायाम न करने से शरीर की दुर्बलता बढ़ती है जो हमें आगे बढ़ने से रोकती है. शरीर में स्ट्रेस जमा होता है जो हमारे हाथों के आसपास वजन उठाने के दौरान नुकसान पहुंचाता है। हाथों के आसपास वजन बढ़ाने वाले खाने को कम करने और समय-समय पर व्यायाम करते रहने से हम इस पर नियंत्रित कर सकते हैं.समय-समय पर व्यायाम करना, स्वस्थ खान-पान और नियमित शरीर की जांच हमारे हाथों के आसपास वजन बढ़ने से बचने में मदद करती है. इससे असंतुलित शरीर का मूल्यांकन किया जा सकता है जो हमें इस समस्या से बचने में मदद करेगा. (Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)