Winter health care tips: सर्दी की चपेट से बचाना इतना आसान नहीं होता, ठंड के मौसम में कभी न कभी तो वायरल इंफेक्‍शन लोगों को घेर ही लेता है. ऐसे में आपको सर्दी के मौसम में थोड़ा ज्‍यादा अलर्ट रहने की जरूरत है क्‍योंकि एक बार जब परिवार में किसी को बुखार होता है तो फिर पूरा परिवार ही लपेटे में आ जाता है. ऐसे में आपका बजट भी बिगड़ जाता है. इसलिए आपको पहले से ही कुछ बातों का ध्‍यान रखना चाहिए, जिससे आप आसानी से ठंड का मजा ले सकते हैं. हम आपको यहां कुछ बातें बता रहे हैं आप इन बातों का जरूर ध्‍यान रखें.

इन टिप्स को करें फॉलो (Follow these tips to stay healthy in winter)

बार-बार खाना न खाएं

ठंड के मौसम में कार्ब का सेवन बढ़ जाता है. एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ज्‍यादा कार्ब्स खाने से शरीर में सेरोटोनिन हार्मोन बढ़ जाता है, जिससे आपका मूड खराब होता है. इसलिए आपको इसे खाने से बचना चाहिए. आप हेल्दी ब्रेकफास्ट के लिए कार्ब और प्रोटीन को अपने डाइट में शामिल करें और आप फास्ट फूड, चिप्स, चॉकलेट से दूर रहें.

डाइट में ओमेगा-3 फैटी एसिड को करें शामिल

डाइट एक्सपर्ट बताते हैं कि ठंड के समय में फ्लू, जोड़ों का दर्द और संक्रमण के मामले बढ़ जाते हैं. इससे बचने के लिए आपको अपनी डाइट में ओमेगा-3 फैटी एसिड को शामिल करना चाहिए. इसके लिए आप डाइट में अखरोट, बादाम, अलसी भी ले सकते हैं. इससे आपके शरीर की इम्यूनिटी बढ़ेगी.

शरीर को रखें गर्म

सर्दी के मौसम में आपको इस बात का विशेष ध्‍यान रखना चाहिए. इसलिए गर्म कपड़े पहनें, जिससे आपका शरीर पूरी तरीके से ढका रहे क्‍योंकि सर्दी के मौसम में वायरल बुखार बहुत ज्‍यादा होता है.

शरीर को रखें हाइड्रेटेड

ठंड के मौसम में ज्‍यादातर लोग कम पानी पीते हैं, लेकिन आप इस बात का ध्‍यान रखें कि ठंड में भी शरीर को हाइड्रेटेड बनाए रखना चाहिए क्‍योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपकी स्किन, सेहत और बालों पर असर पड़ेगा. ठीक मात्रा में पानी पीने से आप काफी एक्टिव रहेंगे.

