Health Tips: पुरुष भूलकर भी लैपटॉप गोद में रखकर न करें काम, हो सकती हैं ये बड़ी दिक्कत

Disadvantages of working with laptop on lap: लोगों की आदत होती है कि वो लैपटॉप गोद में रखकर काम करने लगते हैं. लेकिन लैपटॉप गोद में रखकर इस्तेमाल करने से आपकी हेल्थ पर बुरा असर पड़ सकता है.