Remedies for Cold: ठंड में बीमार होने से बचना चाहते हैं? अपनी डाइट में आज ही शामिल कर लें ये 5 सब्जियां, मिलेंगे अनेक फायदे

Vegetables to be eaten in winter: सर्दियों का आगमन हो चुका है और बदलता मौसम अब खांसी-जुकाम व बुखार के रूप में लोगों को परेशान कर रहा है. अगर आपने सावधानी नहीं बरती तो सर्दी बढ़ने के साथ आपकी तकलीफें भी बढ़ जाएंगी. आज हम आपको 5 ऐसी सब्जियों के बारे में बताते हैं, जिन्हें सर्दियों (Remedies for Cold) में खाने से इम्यूनिटी पावर बढ़ती है और शरीर को कई पोषक तत्वों की आपूर्ति होती है. आइए जानते हैं कि वे सब्जियां कौन सी हैं.

ठंड में चुकंदर जरूर खाएं

चुकंदर (Beetroot) एक ऐसा फल है, जिसे सब्जी, फल और सलाद तीनों कहा जा सकता है. इसमें पोटेशियम, सोडियम और फाइबर जैसे कई प्रकार के पोषक तत्व भरे होते हैं. शरीर में खून की मात्रा बढ़ाने और वजन संतुलित रखने के लिए चुकंदर को काफी फायदेमंद माना जाता है. कई लोग इसे सलाद के रूप में खाना पसंद करते हैं तो कई इसका जूस पीते हैं. आप भी चाहे जिस विधि से भी सही, लेकिन सर्दियों में चुकंदर का सेवन जरूर करें. इससे आपको फायदा होगा.

बथुआ से मिलते हैं अनेक फायदे

सर्दियों में कई प्रकार के साग खाए जाते हैं. इन्हीं में से एक बथुआ (Bathua) का साग भी होता है. इस साग को सेहत के लिए काफी पोष्टिक माना जाता है. असल में बथुआ के साग में आयरन, कैल्शियम और मैग्नीशियम पाए जाते हैं. इसके साथ ही इसमें विटामिन-ए, बी1, सी समेत 8 प्रकार के विटामिंस पाए जाते हैं. इसलिए अगर आप ठंड के मौसम में बथुआ का साग खाते हैं तो आपको एक साथ इतने सारे पोषक तत्व मिल जाते हैं.

कई तरीके से खा सकते हैं गाजर

सर्दियों में खाई जाने वाले सबसे पॉपुलर डिश में गाजर (Carrot) सबसे ऊपर है. गाजर में पोटेशियम, कैल्शियम, फाइबर, आयरन और विटामिन-ए जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं. गाजर को सब्जी, सलाद और हलवा के रूप में खाया जाता है. गाजर खाने से शरीर में खून की मात्रा बढ़ जाती है और ब्लड सर्कुलेशन मेनटेन रहता है.

चौलाई के साग में कई पोषक तत्व

जिन लोगों को एनीमिया की समस्या या खून की कमी हो, उन्हें सर्दियों में चौलाई (Cholai) का साग जरूर खाना चाहिए. इस साग में कैल्शिय, प्रोटीन, आयरन, विटामिन-ए और विटामिन-बी पाए जाते हैं. ठंड में चौलाई का साग खाने से आपका शरीर गर्म रहता है और कई पोषक तत्व बॉडी को मिलते हैं.

पालक के सेवन से मिलते हैं विटामिंस

पालक (Spinach) में मैग्नीशिय, पोटेशियम, आयरन, ओमेगा 3 फैटी एसिड के अलावा विटामिन-बी, सी और ई पाए जाते हैं. सर्दियों के दिनों में ठंड से निपटने के लिए पालक को सबसे बढ़िया साथी माना जाता है. सर्दियों में पालक बड़ी मात्रा में मिलती है. आप इसका साग भी बनवा सकते हैं या चाहें तो भुजिया बनवाकर भी खा सकते हैं. दोनों ही परिस्थितियों में आपको पालक के सभी पोषक तत्व मिल जाते हैं.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

