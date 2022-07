Reheating Cooking Oil: खाने के तेल को बार-बार करते हैं गर्म? तो इन जानलेवा बीमारियों का होगा खतरा

Risk of Reusing Cooking Oil: भारत में ऑयली फूड्स का चलन काफी ज्यादा है, घर हो या बाहर हम तली-भुनी चीजों का सेवन करना काफी पसंद करते हैं. इनमें समोसा, पूड़ी, फ्रेंच फ्राइज, छोले भटूरे, कचौड़ी, स्प्रिंग रोल, टिक्की जैसी चीजें शामिल हैं. जब हम इन्हें फ्राई करते हैं तो कई बार कढ़ाई में तेल बच जाता है, जिसको बर्बाद होने से बचाने के लिए हम इसे रीयूज करते हैं, लेकिन रीहीट करना फायदे का सौदा साबित नहीं होता, उलटा ये हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है. ग्रेटर नोएडा के GIMS अस्पताल में कार्यरत मशहूर डाइटीशियन डॉ. आयुषी यादव (Dr. Ayushi Yadav) अपने इंस्टाग्राम पेज 'The Power Of Health' के जरिए बताया कि कुकिंग ऑयल को बार-बार गर्म करने के क्या-क्या नुकसान हैं.

तेल को रीहीट करने के नुकसान

अगर आप कुकिंग ऑयल को बार-बार इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये रीहीट हो रहा है, ऐसा करने से इसमें टॉक्सिक पदार्थ बनने लगते हैं, और अगर आप इसका सेवन करेंगे तो शरीर को तगड़ा नुकसान हो सकता है. दरअसल खाद्य तेल को रीयूज करने से शरीर में फ्री रेडिक्लस की परेशानी बढ़ जाती है जिससे शरीर में सूजन पैदा होगा.

1. कैंसर का खतरा

कुकिंग ऑयल को रीहीट करने से भविष्य में कैंसर जैसी खतरनाक और जानलेवा बीमारी का रिस्क बढ़ेगा क्योंकि इसकी वजह से शरीर में कई जगह इंफ्लेमेशन बढ़ने लगे और यही कैंसर का कारण बनेगा.

2. हाई बीपी की शिकायत

कुकिंग ऑयल को जरूरत से ज्यादा गर्म किया जाए तो इसकी रासायनिक संरचना बदलने लगती हैं और इससे फैटी एसिड और रेडिकल्स रिलीज होने लगता है. ये आगे चलकर हाई ब्लड प्रेशर की वजह बन जाता है.

3. दिल की बीमारियों का डर

हाई टेम्प्रेचर पर तेल को बार-बार पकाने से उसमें से अजीब तरह का धुंआ निकलता है जो बैड कोलेस्ट्रॉल की वजह बन जाता है. इसके कारण हार्ट अटैक, स्ट्रोक और सीने में दर्द की समस्या हो सकती है.

